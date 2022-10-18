Casus savcıya yeni iddianame: 7 yıla kadar hapsi istendi

İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla İranlı casuslara yardım ettiği gerekçesiyle savcılık görevinden açığa alınıp tutuklanan Davut Yılmaz hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Bu soruşturma kapsamında Yılmaz hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci iddianame düzenlendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.