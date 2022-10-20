500 bin genç BES’ten yararlandı!





HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK

BES, artık 18 yaş altı çocuklar için de kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor. Aile üyeleri için ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 30'luk devlet katkısından daha fazla yararlanılıyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi tahmin planlanıyor.

Devlet katkısından yararlanmak için üç yıldan önce sistemden çıkmamak gerekiyor. Bu katkı her ay düzenli olarak hesaba yatırılıyor. Sistemden erken ayrılanlar katkıyı eksik alıyor. Sistemde on yıl kalanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 60'ına, üç yıl kalanlar yüzde 15'ine, 6 yıl kalanlar da yüzde 35'ine lak kazanıyor. Sistemde 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100'ünü alabiliyor. Ölüm ya da maluliyet halinde de devlet katkısının tamamı ödeniyor. Emekliliğe hak kazananlar hesaptaki birikimini bir program dâhilinde talep edebilir. Bu eşit taksitler şeklinde olabileceği gibi toplu olarak da çekilebilecek. Bir diğer seçenek de ömür boyu emeklilik aylığı şeklinde olabilir. Emekliliğe hak kazanma yaşı 56.