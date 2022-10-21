Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü konuştu! TSK’ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı’nın ihanet diline tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geride kalan gün, terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.
TERÖRİSTLERİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TSK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI'NIN İHANET DİLİNE ÇOK SERT TEPKİ:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Bir de PKK'nın siyasi uzantıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarla ilgili olarak "kimyasal silah kullanılıyor" diye bir kampanya başlattı. Milli Savunma Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Bu konuda ne söylersiniz?' sorusu üzerine açıklama yapan Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur.
"BUNLAR İLK DEFA DA BU İFTİRALARI ATIYOR DEĞİLLER"
Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız.