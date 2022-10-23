CHP’de ‘kimyasal silah’ çatlağı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un yardımcısı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, TSK'nın teröre yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun partisinden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ör, "Gidin Atatürk'ün partisinden. Yeriniz belli. Kemalizmin kalesinde ne işiniz var? Altı Ok'a saygı duyun artık. Orası bizim gibi gerçek vatanseverlerindir. CHP, Atatürk çizgisinden çıkmayacak sizlere rağmen. Bizlere ait" ifadelerini kullandı.