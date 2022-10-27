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Giriş Tarihi: 27.10.2022

FETÖ’ye ‘Gaybubet’ operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’ye ‘Gaybubet’ operasyonu
İstanbul'da FETÖ üyelerinin 'yok olma, bulunmama' anlamına gelen Gaybubet Evlerine yönelik kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Şafak operasyonuyla mesleklerinden ihraç polis, öğretmen, zabıt kâtibi, sözleşmeli memurlar dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik ve başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandıkları belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 3 bin 200 Euro ve 21 bin 700 Türk Lirası ele geçirildi. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Yalova'da ise örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
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FETÖ’ye ‘Gaybubet’ operasyonu
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