Ege’de Yunanistan’ın provokasyonuna yanıt

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın Sisam Adası güneyinde denizde kaybolan 8 kişinin bulunması için 31 Ekim'de düzenlenen arama kurtarma faaliyetleri sırasında Türk Sahil Güvenlik botuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu cansız bedenin denizden alınmasına engel olmak maksadıyla Yunan botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çok fazla yaklaşmış, Yunan personeli Türk personeline silah doğrultmuş, bunun üzerine Türk personeli tarafından da aynı şekilde misliyle cevap verilmiştir. Yunan Sahil Güvenlik personeli tarafından sergilenen tavrın uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı sıra insan haklarına aykırı olduğu da son derece açıktır." ANKARA