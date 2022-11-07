Kılıçdaroğlu’ndan sonra şimdi de Faik Öztrak! A Haber’in sorusuna yanıt veremedi

İŞTE DÜVEN'İN KILIÇDAROĞLU'NA SORUSU

İngiltere biliyorsunuz artık Brexit ile AB'nin bir parçası değil. Hatta AB hukukundan uzaklaşan bir ülke. Yaklaşık binlerce hukuki işlemi silip atan bir ülke. Siz daha önce İngiltere için tefeci demiştiniz.

İngiltere Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin açıklamalarına göre de dünyanın bir numaralı kara para aklama ülkesi. Resmi olarak Times tarafından yayınlanan bir haberdi bu. Bugün Londra'dasınız ve tefeciler dediniz hükümeti suçladınız. Ama bugün "Gelin Türkiye'ye yatırım yapın" diyorsunuz.

İngiltere'de yapmış olduğunuz görüşmelerde İngiltere'de ekonominin kötü olduğu ve size bazı konularda destek verilemeyeceğinini duyumlarını aldım. Olumsuz bazı görüşmeler gerçekleştirdiğiniz ifade edildi neler söyleyeceksiniz?

Kılıçdaroğlu'nu sıkıştıran soru! "İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum" | Video

"BİLMİYORUM" DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'in sorusuna ilişkin "Ben olumsuz bir görüşme yapmadım. Bunları size kim söyledi bilmiyorum. Ben ayrıca İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum. Eğer Türkiye gibi gri listedeyse o zaman fonlar gelmez. Bizim amacımız Türkiye'yi bu listeden çıkarmak. Alnı ak ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye istiyoruz. " ifadelerini kullandı.