Haberler Gündem Haberleri PKK’nın finans kaynağına darbe
Giriş Tarihi: 7.11.2022

PKK’nın finans kaynağına darbe

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
TÜRKIYE'NİN yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice kırsalında 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’nın finans kaynağına darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA