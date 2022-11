Torundan dedeye en güzel hediye

Isparta'da yaşayan ve Hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu olan Mehmet Ali Karagöz, Antalya'da özel bir hastaneye başvurdu. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu tarafından kontrolleri yapılan Karagöz'ün acilen nakil olmasına karar verildi. Nakil için verici arayışına, Karagöz'ün 25 yaşındaki torunu İrem Akbıyık son verdi. Dedesi için gönüllü olduğunu belirten İrem, yapılan kontroller de uygun çıkınca ameliyat gerçekleştirildi. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu torunundan alınan karaciğer, dede Karagöz'e nakledildi. Ameliyat sonrası torunu ile bir araya gelen Karagöz, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Hastamızın Hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu vardı ve hastalık ilerlemişti. Karında asit dediğimiz sıvı toplanması, bacaklarda ödem başlamıştı ve kasları erimişti. Bu şekilde bize başvurdu. Bir an önce karaciğer nakli olması gerekiyordu. Testlerini yaptık, nakle uygun gözüküyordu. Bir verici bulması gerekiyordu. Mehmet Ali amcaya, 'Vericiniz var mı?' diye sorduğumuzda, 'Bizde yeterince torun var ve gönüllüler' dedi. Torunu İrem'i getirdi. 5 gün önce karaciğer naklini gerçekleştirdik. Şu an için her ikisi de gayet iyi durumda. Vericiyi taburcu ediyoruz" dedi.Dedesine düşünmeden karaciğerini bağışladığını ifade eden İrem Akbıyık, "En başta ameliyattan korktum ama sonra araştırıp baktıkça ve doktorumuzla görüştükten sonra çok rahatladım. Kısa süren bir şeyin insanların hayatlarını kolaylaştırdığını öğrendim. Bana 7 yaşıma kadar dedemler baktı" şeklinde konuştu.Torunundan aldığı karaciğer ile tekrar sağlığına kavuşan Mehmet Ali Karagöz ise , "Şimdi benim canım ciğerim oldu İrem. Çok gururluyum. Doktorlarımdan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.