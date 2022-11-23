Akar: S-400’ler kullanıma hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtladı. Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Tek derdimiz teröristler" dedi. Akar, ABD ile F-16 alımı konusunda yapılan görüşmeler konusunda da "Gayet de güzel sonuçlar geldi. Muhataplarımıza bunun önemli olduğunu, zaman kaybetmemek gerektiğini açık ve net bir şekilde söyledik. Olumlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili soru üzerine de Akar, "S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır. Herhangi bir tehdit geliştiğinde bunu götürür ve kullanırız" ifadesini kullandı.