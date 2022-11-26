Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
Giriş Tarihi: 26.11.2022 22:55 Son Güncelleme: 26.11.2022 23:13

Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: 22 PKK/YPG’li terörist etkisiz! ’Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak’

Son dakika... Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi sürüyor. MSB, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de dün ve bugün olmak üzere toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IRAK VE SURİYE'DE 22 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

"NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR HESAP SORULACAK"

Açıklamada ayrıca "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde

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Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
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