Son dakika: 22 PKK/YPG’li terörist etkisiz! ’Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak’

IRAK VE SURİYE'DE 22 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.