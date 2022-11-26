Son dakika: 22 PKK/YPG’li terörist etkisiz! ’Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak’

Son dakika... Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi sürüyor. MSB, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de dün ve bugün olmak üzere toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IRAK VE SURİYE'DE 22 TERÖRİST ETKİSİZ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
"NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR HESAP SORULACAK"
Açıklamada ayrıca "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!" denildi.
1⃣Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2022
10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/4QX7LFabv9