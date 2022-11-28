FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

"BU GÜNLERDE GEÇECEK"

Şüphelilerden eski ilaç mümessili S.B.'nin, KHK ile kapatılan bir derneğin üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve sohbet toplantıları organize ettiği belirlendi. Bu toplantılarda ihraç öğretmen D.K.'nin sohbet hocalığı yaptığı, katılanlara da "Bugünler geçecek ve yeniden ayağa kalkacağız" şeklinde telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. Toplantılara katılan şüphelilerin, polisin takiben yakalanmamak için kendi aralarında üstü kapalı konuştuğu, adreslerde ise araçlarını farklı bölgelere park ettiği belirtildi. Bazı şüphelilerin ifadelerinde cenaze için bir araya geldiklerini söylediği, bazılarının da doğum günü için toplandıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.