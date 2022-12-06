61 saniyede kumpas

Yargıtay9. Ceza Dairesi, kamuoyunda Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan dönemin pilot teğmeni Mehmet Ali Çelebi'nin kapalı olan telefonununa veri transferi yöntemiyle aynı tarihte gözaltına alınan Mahmut Oğuz Kazancı'nın telefonundaki 139 Hizb'üt Tahrir üyesinin numarasının aktarılmasına ilişkin dönemin polis memuru Hanifi Öpaydın'a verilen beraat kararını bozdu. Karara SABAH ulaştı.Çelebi'nin telefon, SIM ve hafıza kartında inceleme yapan İstatistik ve Kriminal Analiz Büro Amirliği'nde görevli Öpaydın hakkında, 'görevi kötüye kullanma' suçundan İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi'nde; Öpaydın'ın veri transferi olayında kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Beraate yapılan itirazın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi dosyada incelemesini tamamlayarak kararını açıkladı. Daire'nin kararında; Çelebi'nin Kazancı ile aynı tarihte gözaltına alındığı belirtilerek Çelebi'nin cep telefonunun merkez komutanlığınca kapalı teslim alındığı, telefon ve SIM karta yönelik incelemenin aynı gün, Öpaydın tarafından yapıldığı kaydedildi.HTS kayıtları ile teknik bilirkişi raporuna göre, Çelebi'nin telefonunun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 1 dakika 23 saniye süre ile sinyal aldığı belirtildi. Çelebi'nin en son olaydan 4 gün önce telefonuna numara kaydettiği, kaydettiği son kişiden sonra ise Kazancı'nın SIM kartındaki 139 kişinin Çelebi'nin telefonunun hafızasına 61 saniyede kopyalandığı kaydedildi. Bu kadar kısa sürede kaydedilmesinin ancak bilgisayar üzerinden veri transferi yoluyla mümkün olduğu belirtilen kararda, Çelebi'nin bu kişilerle HTS kaydının olmamasının da bu tespiti doğruladığına yer verildi. O dönem bekâr olan Çelebi, telefonu aldığı ağabeyi Volkan Çelebi'nin de kendisi gibi bekâr olmasına karşın; telefonda "eşim", "kayınannem", "kaynana ev", "bacanak" gibi rehber kayıtlarına rastlayınca yükleme yapıldığından haberdar olduğuna vurgu yapıldı.