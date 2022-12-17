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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Acılı baba: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir

Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan ve önceki gün şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, Bursa’da gözyaşlarıyla toprağa verildi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Acılı baba: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 Aralık günü bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde önceki gün şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz (27) için, dün Bursa'nın Mudanya ilçesindeki baba evinde helallik alındı. Şehidin naaşı araçtan indirildiği sırada anne Zerrin Yavuz, emekli astsubay baba Sadık Yavuz ve kardeşi Efe Yavuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.




"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"
Tabuta sarılan acılı baba Sadık Yavuz, "Bir Tunahan gider, bin Tunahan daha gelir" derken, anne Zerrin Yavuz ise, "Oğlumla gurur duyuyorum, bu benim için büyük bir gurur" diyerek ağladı. Ağabeyi gibi asker olmak isteyen Efe Yavuz da anne ve babasına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı daha sonra Duran Camii'ne götürüldü. Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından da Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Acılı baba: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir
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