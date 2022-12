SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 8 terörist etkisiz

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 günde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, 7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

3 GÜNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 8 TERÖRİSTTEN 7'Sİ SARI TORBADA 7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 TERÖRİST DAHA SARI TORBADA Cudi'de, terörist 𝗕𝗔-𝗥𝗜𝗡-𝗠𝗔-𝗬𝗔-𝗖𝗔𝗞

SAYI 8'E YÜKSELDİ

Yeni başlatılan Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla CUDİ DAĞI TUŞİMİYA DERESİ bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, KKK'lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

OPERASYONA ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ İSMİ VERİLDİ

Operasyona geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak Eren Abluka -5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristleden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

SÜLEYMAN SOYLU OPERASYONU ADIM ADIM İZLEDİ

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde bulunan Jandarma Hareket Merkezinden Jandarma SİHa tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi, bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.