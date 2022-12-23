Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor: Yarım kalan hikaye yeniden yazılıyor

Kayseri'de 1926'da kurulan ve 1928'de kapatılan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) küllerinden yeniden doğuyor.TUSAŞ, ASFAT ve Kayseri Girişim Grubu ortaklığında TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş adıyla yeniden hayata geçirilen TOMTAŞ'ın ortak girişim imza töreni Kayseri Erciyes'te yapıldı.Protokol törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile girişim ortakları TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve iş insanları katıldı.TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı yapan, BAYKAR'ı, TUSAŞ'ı ve Kayseri'deki yapılanması ile dünyada havacılıkta söz sahibi olduğunu belirterek, "İnşallah bu bir başlangıçtır. Bu işin arkasındayız. TOMTAŞ'ı ayağa kaldırıp ülkemize üretim yapmak için taşın altına elimiz koyduk. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.TOMTAŞ Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi de yarım kalmış hikâyeyi tekrardan canlandırdıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'nin ortak girişim sözleşmesi kapsamında TUSAŞ, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), TOMTAŞ ve Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından imzalar atıldı.TOMTAŞ, 6 Ekim 1926'da Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak açıldı ve Türk- Alman ortaklığında Junkers A-20'lerin montajı yapıldı. Ancak Türkiye'ye uçak satan Fransa'nın, fabrikanın kapanması için Alman firmasına yaptığı baskılarla 1928'de üretim durdu. Milli Savunma Bakanlığı'na devredilen tesiste bakım-onarım faaliyetleri yapılmaya başlandı. 1932'de Kayseri Uçak Fabrikası ismini alan tesis, bu defa ABD'nin 1940'lı yıllarda gerçekleştirdiği Marshall Yardımları'nın şartı olarak devre dışı kaldı. 1950'de Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi olan tesis, savunma sanayiinde Türkiye'nin tam bağımsızlığını gösteren en önemli sembollerden biri olarak gösteriliyor.KayseriErkilet Havaalanı'nın yanında 800 dönüm arazi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde Havacılık Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edilecek. Ayrıca Havacılık Enstitüsü de kurulacak. Tesiste, milli hava araçlarının üretimi ve geliştirilmesi hedefleniyor. TOMTAŞ tesislerinde, TUSAS'ın ürettiği Milli Muharip Uçak, HÜRKUŞ, HÜRJET ve GÖKBEY ile ATAK helikopterleri ve ANKA'nın parçaları imal edilecek.