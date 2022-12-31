Bahçeli’den yeni yıl mesajı: 2023, Türkiye Yüzyılının önsözü olacaktır

Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2022 yılında hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuz ve istikrarsız bir görüntü vermiştir. Savaşlar, etnik gerilimler, mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, hâkimiyet mücadeleleri, ekonomik ve diplomatik şantajlar, gıda ve enerji darboğazları, insani ve vicdani krizler maalesef dünyayı deyim yerindeyse esaret altına almıştır.

"2023'ÜN KAZANANI TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ OLACAKTIR"

Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmalar sadece bu ülkeyle sınırlı olmamış, menfi sonuçları itibariyle Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tesir etmediği alan neredeyse kalmamıştır. İnsanlık 2022 yılında da huzur ve güvenlik kayıplarından mülhem çok sancılı bir dönem yaşamış, bu kapsamda risk ve tehditlere mahkum olmuştur. KOVID-19 salgınıyla birlikte daha da tırmanan sosyal, ekonomik, ticari ve siyasi gerginlikler bir yanda yeni dünya tahayyülüne ivme verirken, diğer yanda belirsizlikleri körüklemiş, öngörülemez bir gelecek bekleyişini tetiklemiştir. Umutla umutsuzluk arasında sıkışan bir dünya tablosu artık silik bir gölge değil, aleni ve alarm zillerini çalan bir gerçek halinde herkesin karşısındadır. Haricimizdeki bu gölgeli ve gergin olaylar zinciri vasat buluyorken Türkiye müstesna atılımlarıyla, siyasi istikrarıyla, diri mücadelesiyle, parlak dirayetiyle, başkent Ankara'nın vizyonunu Kızılelma ülküsüyle kavrayan politikalarıyla kutup yıldızı gibi parlamıştır. 2023 yılıyla ilişkili milli hedef haline gelen "Lider Ülke Türkiye" tasavvuruna geride kalan yıl içinde kuvvetli adımlarla biraz daha yaklaşılmış, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına muazzam ve muktedir bir geçişin temelleri milli birlik ve dayanışma bilinciyle atılmıştır.