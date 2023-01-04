‘Başörtülü’ diye ameliyathaneden kovdu

KaradenizTeknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 28 Şubat'ı hatırlatan bir olay yaşandı. 29 Aralık'ta Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Topaloğlu iddiaya göre kendisiyle ameliyata girecek olan başörtülü stajyer doktor S.S.'yi ameliyathaneden kovdu. Olayın ardından açıklama yapan Topaloğlu, stajyer doktorun ameliyat talimatnamesine uygun kıyafet giymediğini iddia ederek kendisini bu konuda uyardığını söyledi. Topaloğlu, kovma sebebini ise "Kimsenin sokakta günlük yaşamda kullandığı örtü benzeri kıyafetle ameliyata giremeyeceği herkes tarafından bilinmektedir" şeklinde açıkladı. Eğitiminden mahrum bırakılan ve kıyafeti üzerinden mobbinge uğrayan S.S. şikâyetçi oldu. Topaloğlu soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındı.