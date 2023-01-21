Başörtüsü için uzlaşma arayışı

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aileyi korumayı amaçlayan anayasa değişikliği için uzlaşma arayışı başladı. AK Parti, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili muhalefet ile görüşmek istemiş, ancak CHP ve İyi Parti, iki milletvekilinin dokunulmazlık dosyasını gerekçe göstererek bunu kabul etmemişti. Anayasa Komisyonu toplantısında teklif görüşülürken muhalefetin değişikliğe destek vereceği mesajı üzerine AK Parti ve İyi Parti kurmayları bir araya geldi. Görüşmede, İyi Parti'nin komisyon gündemindeki metinde bazı değişiklikler yapılmasını istediği öğrenildi. İyi Parti, başörtüsü maddesinde 'dini inanç' ifadesinin çıkarılmasını önerdi. AK Parti kanadı, bu ifadenin çıkarılmasının sakıncalı olabileceğini belirterek, 'Böyle olursa sınırsız bir kılık-kıyafet özgürlüğü gelebilir. Mesela Meclis'e kot pantolonla girilip kürsüye kravatsız çıkılabilir. Çünkü o zaman denecek ki 'İçtüzük'te kıyafet böyle ama Anayasa'da sınır yok. İçtüzük Anayasa'ya aykırı denir" görüşünü dile getirdiler. İyi Parti, aile ile ilgili maddeye ise tümden karşı çıktı. Partiler arasındaki uzlaşma arayışları önümüzdeki haftaya kadar devam edilecek.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, kurmayları ile Anayasa Komisyonu toplantısında muhalefetin tavrını da değerlendirdi. Erdoğan, "Bu siyasi bir mesele değil. Önemli olan bunun geçmesi. En büyük arzum bu. Önemli olan üzüm yemek, netice almaktır" dedi.