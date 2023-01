“Karne hediyesi et” haberi yalan çıkmıştı... Siyasetçiler, siyasi malzeme yaptıkları için özür dileyecek mi?

İstanbul'da yedi yaşındaki çocuğa annesi tarafından karne hediyesi olarak et alındığı yönünde Habertürk TV'de 23 Ocak'ta bir haber yayınlanmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Sözcü ile Cumhuriyet gazeteleri ise televizyon kanalının haberini ve çocuğun sözlerini manşetlerinden yayınlayarak bir algı operasyonuna girişmişti.

SABAH, KASAP VE ANNEYLE GÖRÜŞEREK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

SABAH gazetesi ise Habertürk TV'nin yayını sonrasında Şişli'de bulunan Kasap Zafer Kadife'ye ulaşarak görüşmüştü. Zafer Kadife yaptığı açıklamada çocuğun ailesini tanıdığını, ihtiyaç sahibi bir aile olmadıklarını, çocuğun ailesinin sürekli et alışverişi için dükkânlarına geldiğini ve karne hediyesi olarak ailenin çocuğa aslında tablet alacağını ifade etmişti.

SABAH kasapla görüşmenin sonrasında aileye de ulaşmış, yedi yaşındaki çocuğun annesi Nihal Güney'in açıklamalarını yayınlamıştı. Bu açıklamaya göre ihtiyaç sahibi aile olarak muhalif medyada ve muhalif siyasetçiler tarafından algı operasyonu için kullanılan çocuğun ailesini ev ve otomobilleri olduğu ortaya çıkmıştı. Anne, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu dile getirmişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının altını çizen anne Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti.

HABERTÜRK TV, O MUHABİRİ İŞTEN ÇIKARDI

Habertürk TV ise SABAH'ın haberleri sonrasında önceki gün bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada et fiyatlarıyla ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Habertürk TV dün inceleme sonrası bir açıklama yaparak "Muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir. Muhabirimiz ile iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HAM GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: MUHABİRDEN BİLİNÇLİ YÖNLENDİRME

Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü. Küçük çocuğun muhabirin yönlendirmesi doğrultusunda annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söylediği anlaşıldı.

Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! Anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler

BİR ÇOCUĞU SİYASİ MALZEME YAPTILAR!

Muhalif siyasetçiler ise annesi tarafından yedi yaşındaki çocuğa karne hediyesi olarak et aldığı yönündeki Habertürk TV'nin haberinin sosyal medyada yayınlaması ardından ardı ardına açıklamalar yapmıştı. İşte o açıklamalar:

*İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "karne hediyesi olarak et" ifadelerini yer aldığı yalan haberin sosyal medyada yayılması sonrasında bunu yayan siyasi parti liderlerinden biri oldu. Akşener yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde 'et aldı' diyen ilkokulda okuyan çocuklar var. Kasaptan 3 parça pirzolayı çocuğuna hediye alan anneler var" ifadelerini kullandı.

*Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yalan haberi sosyal medyadan yayarak siyasi malzeme haline getirip "Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram! Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek" ifadelerini kullandı.

*Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de şunları söyledi: "Karne gününde bir çocuğumuzun 'Annem karne hediyesi olarak et aldı' sözünden daha acı bir söz var mı? Akıl dışı ekonomi politikalarıyla insanlarımızı et alamayacak duruma getirip 'Şahlanıyoruz, uçuyoruz, Almanya bizi kıskanıyor' diyenlerde utanacak yüz var mı?"

*Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir videosunu paylaşarak, "Elhamdülillah, Saraylarınızda sizin haliniz ortada da, Milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde Anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor" diye yazdı.

*Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise "Karşımızda söylediklerimizi anlayan bir iktidar varmış gibi büyük laflara, rakamlara, teorilere falan gerek yok! İlkokul öğrencisi bir çocuk, et yiyebilmeyi karne hediyesi olarak görüyor! Utanması olana ekonominin durumu bu kadar basit ve nettir!" ifadelerini kullandı.

*CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Vatandaşımızı açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden bu kahrolası düzeni değiştireceğiz! Bu ülkeyi çocukların ancak karne hediyesi olarak et yiyebildiği bir ülke olma ayıbından çıkarmakla ve her vatandaşına ortalama bir yaşam standardı sağlamakla mükellefiz" dedi.

*CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Karne hediyesi olarak et alınır oldu. Ne zamandır et yiyemediği çocuğun gözlerindeki mutluluktan belli oluyor. Saray'ın sofrasından eksik olmayan et, vatandaşın sofrasına uğramaz oldu!" ifadelerini kullandı.

*CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise şöyle bir paylaşım yaptı: Geçtiğimiz sene karne günü yaşadığım ve asla unutamadığım bir andı bu. Bu ülkede, çocuğuna karne hediyesi alamayan, evladının yanında boğazı düğümlenerek konuşmak zorunda kalan babalar, karne hediyesi olarak sadece 3 dilim et alabilen anneler var! Bu utanç sana yeter AKP!" Başarır gerçek ortaya çıktıktan sonra özür bile dilemedi.

*CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç ise sosyal medya hesabından "Annem karne hediyesi et aldı." Ah kuzum kıyamam ;( İşte 20 yılın özeti bu cümle!" dedi.

*CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise "Annem karne hediyesi et aldı" Sözün bittiği yerdeyiz. Bu seçimi çocuklarımız için kazanacağız" ifadelerini kullandıktan sonra paylaşımını sildi.

*CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, "AKP iktidarında kırmızı et, 'karne hediyesi' oldu! Küçük yavrumuzun "Annem karne hediyesi et aldı" şeklindeki sözleri, iktidar sahipleri için neyi ifade ediyor?" diye yazdı.

*CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "20 yılın sonunda öğrencilerin karne hediyesi et oldu. Çocuğumuzun sözleri altında ezildik! Söz veriyoruz iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, her çocuk mutlaka et yiyecek" ifadelerini kullandı.

*İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise "Bizim zamanımızda karne hediyesi bisikletti, sonra atari oldu bu. Şimdi karne hediyesi; çocuğa "et" . Bir kepaze de yorum yapmış; "ama pirzola" demiş. Utanmak, ar, haya, firar etmiş.." dedi.

HDP, SAADET VE DEVA DA PAYLAŞIM YAPTI

*HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da 'Annem karne hediyesi et aldı' ifadelerini kullanarak, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" Yorum yapmaya dilim varmıyor" dedi.

*Saadet Partisi Erzincan isimli sosyal medya hesabı ise "Babasından karne hediyesi "ET" isteyen çocukların olduğu bu düzen değişmek zorunda …" diye yazdı.

*Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Muğla İl Başkanı Emrah Çay, "Karne hediyesi bile değişti bu ülkede. Karne hediyesi olarak "ET" alıyor anne çocuğuna..." ifadelerini kullandı.

*DEVA Partisi Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Taşdemir "Annesi Karne hediyesi olarak et almış.. Bu ülkede milyonlarca insan et alamıyor, beslenemiyor. DEVA Partisi iktidarında ülkenin bütün sorunları çözülecek" dedi.

*DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ise "

'Annem karne hediyesi olarak et aldı' Meclis yıllık 60 ton et tüketirken ülkede yaşanan durum bu… Biri Türkiye yüzyılı mı dedi?" paylaşımı yapıldı.

GAZETECİLER DE YANLI YAKLAŞTI

SABAH'ın konuyla ilgili haberini paylaşan gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından "Kasap Zafer, haftada üç sefer et alan müşteriyi bul getir, ben dükkânı devralayım" ifadelerini kullandı. Ancak İsmail Saymaz bu iletisini kısa süre sonra sildi.

Gazeteci ve CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem de yalanı yayanlardan oldu. Erdem sosyal medya hesabından özetle "Benim evladım, bu toprakların sahibi bir çocuğumuz çıkıp, annesinin kendisine karne hediyesi olarak "et aldığını" söylüyor. Ya arkadaş! Zerre kadar Allah korkusu olan, siyasi izzeti olan her iktidar mensubu şu laftan utanır! Nasıl bir ülke olduk! Bunun tarifi yok! (…) Çok sayıda haber platformunda yayınlanan bu haber, gerçek değil şeklinde mesajlar geliyor. Velev ki olmasa dahi, bu ülkede nüfusun ne kadarı sağlıklı beslenebiliyor? Gerçek yahut değil; ne kadar insanımız normal besleniyor? Şartlar ortada, koşullar herkesin gördüğü zeminde" dedi.

HUKUKÇUSU DA YAZDI SANATÇISI DA

Sosyal medyada farklı mesleklerden kişiler de sosyal medyada başlatılan algı operasyonu sonrasında paylaşımlar yaptı. Onlardan biri de hukukçu Gönenç Gürkaynak'tı. Gürkaynak paylaşımında şu cümleleri kullandı: "Annenin karne hediyesi olarak çocuğuna et alması, mahcubiyetimizdir. Bunu haberleştirirken çocuğu ifşa etmek ise, onun şahsiyet haklarının ihlalidir."

Bazı sanatçılar da bir çocuğun "Annem karne hediyesi olarak et" aldı sözlerinin muhabir tarafından çocuğa söyletildiğinin ortaya çıkması ardından özür bile dilemedi. Sanatçı Zeynep Beşerler de paylaşım yapanlardandı. Beşerler sosyal medya hesabından "Annem karne hediyesi et aldı" çocuklara bunları yaşatanlar! Toprak kabul etmesin sizi…" ifadelerini kullandı ama henüz bir özür dilemedi.

Yazar Ahmet Ümit de sosyal medyadan paylaşım yapanlardandı. Ahmet Ümit, ""Annem karne hediyesi olarak et aldı" diyor canım çocuk. "Karne hediyesi olarak et almak..." İşte 20 yılda yarattıkları yeni Türkiye" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ?

Siyasetçilerin karne hediyesi olarak et alındığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını SABAH ortaya çıkardıktan sonra Habertürk TV'nin soruşturması neticesinde haberi yapan muhabirin çocuğu yönlendirdiğinin belirlenmesi ardından siyasilerin, muhalif gazetecilerin ve bazı sanatçıların yaptıkları açıklamalarla ilgili özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

