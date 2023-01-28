Kredi Garanti Fonu’na teşekkür: Özel okullara can suyu oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi özel okulları da sevindirdi. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, 10 milyar TL'lik finansman desteğiyle ilgili olarak, "Bu destek sektöre can suyu oldu. Destek yaraya pansuman olacak" dedi. TÖZOK'un "Cumhuriyetin 100. yılı ve eğitimin geleceği" temasıyla önceki gün Antalya'da düzenlediği 21. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na özel okul ücretlerine yapılan yüzde 65 zam sınırı tartışmaları damga vurdu. Zafer Öztürk, "Okulların vergi, sosyal sigorta primleri ve benzer tüm resmi ödemelerde yapılacak destek ve düzenlemeler maliyetlerimizi düşürecek. Buradan elde edilecek kaynak da eğitim öğretimi iyileştirmek adına öğretmenlerimize aktarılacaktır. Bu anlamda KGF düzenlemesini, okullarımıza nefes aldıracak bir çalışma olarak görüyoruz" dedi. Zafer Öztürk, özel okul ücretlerine yapılan zam sınırlaması, yemek ve kırtasiye ücretleri ile ilgili, "Özel okulların ailelerden talep ettiği 'genel-gider' kalemi yönetmeliği uygun değil. Sistem üzerinde bir madde olsa da böyle bir adım etik değil. Yemek, kırtasiye adı altında alınması legal ama 'genel gider' diye bir şey olamaz" dediMilliEğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, "Mevcut yaklaşık 34 bin kurumla örgün ve yaygın eğitim-öğretim hizmetinin etkin, verimli ve kalite odaklı gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Özel öğretim kurumlarımızın sundukları hizmetlerin kalitesinin artmasına yönelik ihtiyaç duydukları destekleri kapsamlı biçimde değerlendiriyoruz" dedi.