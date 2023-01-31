Küçücük vücuduyla 5 ameliyat geçiren oğlunu 6 ay sonra kucaklarına almanın sevincini yaşadılar

Küçük bir doğum ağırlığı olduğu için bir de bağırsaklarından bir daha operasyon geçirdi. Süreç uzadı. Belirli bir süre entübe oldu. Bu süreç 6 aylık bir süreç. Burada önemli olan 6 ay boyunca uğraşılan bir hastanın yoğun bakımdan çıkabileceğini gösterdik. Kalbe yapay bir damar yaptık. Açık olan duktusunu kapattık. Toplam 5 ameliyat geçirdi, zor durumları oldu ancak tekrar hayata tutundu ve sonunda taburcu ettik. Bu tanılarda bu kadar operasyon geçiren bir çocuğun yoğun bakımdan çıkabilmesi çok nadir olabilen durumdur. Bundan sonra en az bir kalp ameliyatı daha olması gerekecek" diye konuştu.