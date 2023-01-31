Küçücük vücuduyla 5 ameliyat geçiren oğlunu 6 ay sonra kucaklarına almanın sevincini yaşadılar

Eskişehir'de yaşayan Muzaffer ve Ebru Elbir çifti 4 Temmuz'da ikinci çocukları Miraç'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak doğumdan kısa süre sonra özellikle solunum sıkıntı yaşayan küçük Miraç hemen yoğun bakıma alındı.
Kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Miraç bebek ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesinde bulunan ve yapılan ameliyatlarda birçok bebeğin hayata tutunmasına sağlayan Çocuk Kalp Merkezine sevk edildi. 6 aylık süre içerisinde Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından kalp ve bağırsaklarından olmak üzere 5 ağır ameliyat geçiren Miraç bebek, hayata sımsıkı tutundu ve taburcu edildi.
'O BİZİM MUCİZEMİZ'
6 ay sonra çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Elbir çifti duygularının tarifsiz olduğunu söyledi. Anne Ebru Elbir, "Yavrumuz burada 5 kez ameliyat geçirdi. Kalp ameliyattan sonra bağırsak ameliyatı oldu.
Enfeksiyon riski olduğu için sadece eline dokunabiliyorduk. Yavrumuzu 6 ay sonra ilk kez kucağımıza aldık. Dünyanın en güzel mutluluğu bu olsa gerek. Evladımızın kokusunu 6 ay sonra içimize çekebildik. Miraç bizim mucizemiz. Çok mutluyuz. İlerleyen zamanlarda bir ameliyatımız daha olacak. İnşallah her şey bizim için güzel olacak" dedi.
'BU AMELİYATLARI GEÇİREN BİR ÇOCUĞUN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMASI NADİR BİR DURUM'
Op. Dr. Murat Şimşek Miraç, "Miraç 3-4 tanısı olan bir çocuk olarak bize geldi. Kalp 4 odacıklı iken Miraç'ta 3 odacıklıydı. İlk geldiği zaman aort hipoksisisi için ameliyat ettik. Uzun bir yoğun bakım süreci oldu. Ardından akciğere fazla kan gittiği durumlarda gelişen bir durumu vardı. Çok yüksek pulmoner hipertansiyonu vardı. Bant ameliyatı yapmıştık. Bu bant ameliyatından sonra yoğun bakımda çocukların makineden ayrılmaları çok zor oluyor. Bu tür çocukların satürasyonları da düşük seyrediyor.
Küçük bir doğum ağırlığı olduğu için bir de bağırsaklarından bir daha operasyon geçirdi. Süreç uzadı. Belirli bir süre entübe oldu. Bu süreç 6 aylık bir süreç. Burada önemli olan 6 ay boyunca uğraşılan bir hastanın yoğun bakımdan çıkabileceğini gösterdik. Kalbe yapay bir damar yaptık. Açık olan duktusunu kapattık. Toplam 5 ameliyat geçirdi, zor durumları oldu ancak tekrar hayata tutundu ve sonunda taburcu ettik. Bu tanılarda bu kadar operasyon geçiren bir çocuğun yoğun bakımdan çıkabilmesi çok nadir olabilen durumdur. Bundan sonra en az bir kalp ameliyatı daha olması gerekecek" diye konuştu.