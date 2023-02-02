Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı: EYT emeklileri ilk maaşı şubat ya da Mart’ta alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin ortak canlı yayınında önemli mesajlar verdi.Türkiye Yüzyılı dediğimiz bir vizyon meselesidir. Biz bu vizyonla çok daha ileri adımlar atacağız. Yaptığımız yatırımlarla küresel güç olmaya adım attık. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.Seçim tarihini açıklayarak bunların keyfini bozduk. Bunlar kapalı kapılar arkasında toplanıp dağılıyordu. Aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Masadakilerin hiçbiri diğerine güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin.Onlar ipleri 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Masadakiler ülkeyi eski kötü Türkiye'ye götürür. Milletim koalisyonlardan dersini aldı 7'li masa bir şey getirmez. 7'li masanın içinde otel lobilerinde IMF ile görüşenler var.CHP döneminde ekmek kartı vardı, pusulalar vardı. CHP'nin yönetimi bu, CHP'yi tanımak istersen bu ekmek kartına bakacaksın. Bu CHP'nin karnesidir. Bundan daha güzel ispat olur mu? Benim milletim bir daha bu döneme dönmeyecektir.Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.(Yeni konut finansmanı) İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Artık biz etkin bir bölgesel gücüz. Şu andaki mücadelemiz küresel bir güç olmaktır.Avrupa'da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden endişe duyuyoruz. İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz.