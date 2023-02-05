Hayvancılık artık onlara emanet

Geçtiğimiz ay genç ve kadın çiftçi kredi limitleri 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılmıştı. Aynı zamanda kadın ve genç çiftçilere TARSİM de prim indirimi uygulayarak teşvik edilmelerini sağlıyor. Gençliğin heyecanı ve dinamiğini hayvancılığa veren genç çiftçiler, devletten aldıkları desteklerle kendi sürülerini büyütüyor, hayvanlarının yemlerini üretiyor.Yörük kızı Ayşe Erden, 26 yaşında hayvancılıkla uğraşıyor. Üniversite okuduğu dönemde kendisini bir saksının içine hapsolmuş kır çiçeği gibi hissettiğini anlatan Erden, tüm eleştirilere rağmen köye döndü ve hayvancık yapmaya başladı. Ailesinin ve çevresindekilerin hayvancılıkla uğraşmasına karşı olduğunu ve şehre dönüp orada çalışmasını istediğinden bahseden Erden, 50 koyuna bakıyor hem de internet üzerinden kendi ürettiği adaklık, peynir ve kantaron yağı satışı yapıyor. Kendisini 'Saksısını kıran kır çiçeği' olarak tanıtan genç çiftçinin en büyük hayali kendi ekolojik çiftliğini kurmak. Gelen müşterilerin çiftlikte üretim yapabileceği bir sistem kurmayı hayal eden Erden, "Verilen bu destekler gençlere oldukça umut verici. Çünkü sadece maddi destek değil aynı zamanda manevi destek de almış oluyorlar. Kendilerine ve işlerine olan inançları daha da artıyor" ifadelerini kullandı.Doğal yaşamın ve üretim yapmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Nida Elif Selci, 19'unda hem üniversite eğitimine devam ediyor hem hayvancılık yapıyor. Küçük yaşında 10 küçükbaş hayvana bakan Selci, "Hayvanlarla uğraşmak ve bu işi yapmak en büyük motivasyon kaynağım. Bizim gibi gençler korkmadan köylerine dönmeli ve çiftçilik yapmalı" diyerek akranlarına çağrıda bulundu. Selci, "Bu sene kullandığım genç ve kadın çiftçilere özel kredi, yükümü azalttı. Üretimin artacağını düşünüyorum. Gerekli yardımlar ve destekler sağlandıkça da düşüşün aksine kalkınma olacağına inanıyorum. Gençler destekler sayesinde korkmadan üretim yapabiliyor" diye konuştu.Hem tarım hem hayvancılık yapan 23 yaşındaki İrem Akşit, 15 koyunla başladığı hayvancılık serüvenini her geçen gün büyütmeye devam ediyor. Hayvancılığın kadınlara göre olmadığı eleştirilerine görmezden gelerek yaptıklarıyla herkesi şaşırtan Akşit, kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor. Devlet desteklerinin çok umut verici olduğunu dile getiren Akşit, "Devletimizin bu sektörle uğraşan kadın meslektaşlarımı desteklemesi çok gurur verici. Beni de daha çok heveslendiriyor. Kadın ve genç çiftçilere sağlanan kredi desteği gibi özel yardımlar benim gibi birçok kişiye umut oluyor" ifadelerini kullandı.