Başkan Erdoğan’dan AK Partili Yakup Taş’ın ailesine taziye telefonu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

2 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Başkan Erdoğan'dan Milletvekili Taş'ın ailesine taziye | Video

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremde vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.