Sosyal medyadaki deprem provokatörlerine gözaltı!

Soruşturma kapsamında şüpheli B.B'nin "Darısı diğer AK Partili Vekillere" şeklinde paylaşımda bulunduğu, ardından başka bir şüpheli E.K'nın ise sosyal medya hesabından "Herkese Büyük geçmiş olsun, depremde yaralanan, zarar gören, vefat eden kimler varsa...." diyerek küfür ve hakaretler ettiği belirlendi.

2 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada provokatif yorum ve paylaşımlar yapan 2 şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli B.B ve E. K gözaltına alındı.