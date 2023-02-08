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Giriş Tarihi: 8.2.2023 22:07 Son Güncelleme: 8.2.2023 22:12

Sosyal medyadaki deprem provokatörlerine gözaltı!

Sosyal medya üzerinden "AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti " paylaşımınlarının ardından provokatif paylaşım yapıp, küfür ve hakaret eden şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan soruşturma başlatılan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Sosyal medyadaki deprem provokatörlerine gözaltı!

Soruşturma kapsamında şüpheli B.B'nin "Darısı diğer AK Partili Vekillere" şeklinde paylaşımda bulunduğu, ardından başka bir şüpheli E.K'nın ise sosyal medya hesabından "Herkese Büyük geçmiş olsun, depremde yaralanan, zarar gören, vefat eden kimler varsa...." diyerek küfür ve hakaretler ettiği belirlendi.

2 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada provokatif yorum ve paylaşımlar yapan 2 şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli B.B ve E. K gözaltına alındı.

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Sosyal medyadaki deprem provokatörlerine gözaltı!
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