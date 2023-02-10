Bakan Koca: Sağlık sistemi tüm afet bölgesinde çalışır durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.

Aynı anda 10 ili etkileyen afet sebebiyle canla başla gönülden bir mücadele verildiğine işaret eden Koca, "Bu aziz millet, birlik ruhu içinde elinden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyor. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Gün yaraları sarmak günüdür." dedi.

İnsan için insanüstü bir çaba sergileyen tüm millete canıgönülden teşekkürlerini ileten Koca, "Dünyada eşine az rastlanır bir birlik ve mücadele sergiliyoruz. Acıların üstesinden birlikte geleceğiz. Kardeşlik ruhumuzun en insani tarafı olan yardımlaşma, bugünlerin üstesinden gelmemizin anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, "Yardım etmek isteyen tüm vatandaşlarımızın yardımlarını AFAD ve valiliklerimizin organizasyonunda ulaştırmasının önemine işaret etmek isterim. Sağlık yardımları için de Bakanlığımız Kriz Koordinasyon Merkezi'ne ulaşmanız kafi." açıklamasını yaptı.

"BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ DE YERİNDE VERİLMEYE BAŞLANDI"

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü alanlarla ilgili detaylı bilgileri dün verdiğini ve yaralıların her bölgede ilk müdahalelerinin nerede yapıldığı ve ihtiyacına göre nerelere sevk edildiğiyle ilgili detayları aktardığını hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetlerinin, afet bölgesinde kesintisiz sağlanması için tüm sağlık camiamız canla başla çalışmaktadır. Arama kurtarma ekiplerimiz, kesintisiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Bölgede sağlık hizmetlerinin verilmesi için hastanelerimiz faal durumdadır. Sahra hastanelerimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Müdahale çadırlarımız, ilk temasın ardından hastalarımızı en uygun sağlık tesisine ambulanslarla sevk etmektedir. Bölgede hastane hizmetlerinin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetleri de yerinde verilmeye başlandı. Özellikle köylerimize yaralıların durumlarını kontrol ve müdahale etmek ve kronik hastalarımızın sağlık hizmetlerini aksatmamak için 112 ekipleri ve ambulanslarla doktor ve ilaç sevk edilmeye başlandı. Kronik hastalarımızdan bölgeden sevki gerekenler için planlamalar yapılarak sevkleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor."

Bakan Koca, sağlık sisteminin tüm afet bölgesinde çalışır durumda olduğunu belirtti.

Kimlik tespit çalışmaları devam eden yaralıların bulunduğunu aktaran Koca, ulaşılan her bilgiyi en hızlı şekilde tüm birimlerle paylaşmaya devam ettiklerini anlattı.

Bölgede sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Koca, "Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın acil müdahalesinden sonra hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla toplamda 20 bin hastamızın tedavilerinin devam ettirilmesi amacıyla bölge dışı illere transferi sağlandı." dedi.

"KAMUOYUNDA ÇOCUK HASTALARLA İLGİLİ SPEKÜLATİF BİLGİLER DOLAŞIYOR"

Kamuoyunda çocuk hastalarla ilgili spekülatif bilgilerin dolaştığını ve bu konuda vatandaşları bilgilendirmek istediğini dile getiren Koca, "Şu anda kimliği belirlenemeyen veya yanında refakatçisi bulunmayan, 0-18 yaş grubundaki evlatlarımız, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve İstanbul'daki hastanelerimizde bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gözetimi ve velayeti altında takip ve tedavileri devam etmektedir. Kimliğini bilemediğimiz hastalarımızın dijital fotoğraflarını eşleştirme yapmak üzere hazırlanan özel yazılıma yüklüyoruz. Bu sayede, önemli bir kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"MOBİL VEYA GEZİCİ ECZANE AÇARAK HİZMET VERMESİNE İZİN VERECEĞİZ"

Bakan Koca, önemli bir bilgiyi de paylaşmak istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Afet bölgesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerimizde sahra hastaneleri ve ünitelerinde sağlık hizmetleri sunuluyor. Sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın ilaçları yine bu merkezlerde verilecektir. Depremden etkilenen illerimizde yeni düzenleme ile geçici ve mobil eczaneler açılmaya devam edecek. Bölgede hasar gören ve bina güvenliği nedeniyle açılamayan çok sayıda eczanemiz var. Vatandaşımızın sağlık hizmetine erişimi önünde hiçbir engel kalmasını istemiyoruz. Başta bölge eczacıları olmak üzere isteyen eczacılarımızın deprem bölgesine mobil veya gezici eczane açarak hizmet vermesine izin vereceğiz."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HASTALARIN DURUMU

Hastanelerin durumuyla ilgili de açıklama yapan Koca, Adana ve Diyarbakır'daki tüm hastanelerin tam kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğini, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinin sağlık hizmetlerini tüm birimleriyle sürdürdüğünü bildirdi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi'nde tüm alanlarda sağlık hizmeti sunulduğunu da aktaran Koca, Kilis'te Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin tam kapasiteyle hizmet verdiğini, Malatya merkez ve ilçelerindeki hastanelerin sağlık hizmetini tam kapasiteyle verdiğini söyledi.

Bakan Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapsamlı sahra hastanesi ve 16 acil müdahale ünitesiyle hizmet verdiğini, üniversite hastanesinin de tam kapasiteyle çalıştığını anlattı.

"DEPREMDEN EN AĞIR ETKİLENEN İLLERİN BAŞINDA HATAY GELİYOR"

Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla deprem faciasında ne yazık ki 20 bin 213 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 52 vatandaşımız yaralandı." bilgisini paylaştı.

Hatay'ın depremden en ağır etkilenen illerin başında geldiğini vurgulayan Koca, "Vefat sayımız Hatay'da 6 bin 205, yaralı sayımız ise 17 bin 823. Yıkılmış bina sayısı şu ana kadar 2 bin 749 olarak tespit edildi. Sahada, 410 ekiple toplam 10 bin 760 arama kurtarma personelimiz enkaz başında görev yapıyor." diye konuştu.

Koca, 41 farklı ülkeden toplam 3 bin 40 yabancı personelin K-9 köpekleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek olduğunu söyledi.

AFAD koordinasyonunda 7 noktada çadır kentler kurulduğunu bildiren Koca, "Toplamda 9 bin 102 çadırın dağıtım ve kurulumu yapıldı. 10 ilçede 73 lokasyonda sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Şimdiye kadar 404 bin 780 kişilik yemek dağıtıldı. Bu noktalara 21 yer daha ilave edilecek." ifadesini kullandı.

"BİRLİK OLMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYELİM"

İl dışına gitmek isteyen Hataylılara ulaşım imkanı sağladıklarına işaret eden Koca, bu tahliyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yaptıklarını söyledi.

Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sözcüklerin değerini yitirdiği, kayıpların var olan her şeyi görünmez kıldığı acılı günler yaşıyoruz. Hepimizin göğsünde düğümlenen, içimize işleyen bir sızı var. Ancak bugün acımızı içimize gömüp bir can daha kurtarma çabasına devam edeceğiz. En son yaralımız iyileşene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Milletimizden hayır dualarını esirgememelerini istirham ediyorum. Birlik olmaktan asla vazgeçmeyelim. Enkaz altında kalan insanlık olmasın. Gün yaraları sarma günüdür. El ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir afet yok. Devlet burada, millet burada. Milletin asil duruşu ve duaları burada. İyi haberler almak, iyi haberler vermek beklentisiyle hepimizin kalbi deprem bölgesinde."