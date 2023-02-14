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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Kahramanmaraş’a kimlik tespiti için iki kan merkezi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını, depremde vefat edenlerin ölü muayene, kimlik belirleme işlemlerinin ise devam ettiğini bildirdi. Başsavcılık, Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde kan örneği alma merkezleri kurulduğunu, bu merkezlerin 24 saat çalıştığını belirtti. Başsavcılık ayrıca; cenazelerini bulamadığını belirten kişilerin, birinci derece yakınlarından alınan örneklerinin kimliklendirmeye esas olmak üzere DNA incelemesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildiğini açıkladı.
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Kahramanmaraş’a kimlik tespiti için iki kan merkezi
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