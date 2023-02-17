258, 260 ve 261. saatlerde mucize kurtuluşlar

TürkiyeAleyna Ölmez'in 11. günde kurtuşuluşunun sevincini yaşarken, 2 güzel haber de gece saatlerinde geldi. Kahramanmaraş'ta depremden 258 saat sonra 29 yaşındaki Neslihan Kılıç enkaz altından çıkarıldı. 260'ıncı saatte ise güzel haberi Hatay'daki kurtarma ekipleri verdi. 12 yaşındaki Osman Halebiye enkazdan kurtarıldı. 261'inci saatte ise Mehmet Ali Şakiroğlu (26) ve Mustafa Avcı'ya (34) ulaşıldı.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazından depremin 258'inci saatinde çıkarılan 2 çocuk annesi Neslihan Kılıç (29) tedavi altına alındı. Mezarı bile kazıldığı belirtilen genç kızı bulan kepçe operatörü Adnan Eşim, "Enkazda temizleme yaparken boşluk gördüm. Bir yatağı köşesinden tutup, hafifçe çektim. Biri elini kaldırdı. Heyecandan yatağı biraz daha çektim. Bu seferher iki elini kaldırdı. Sapasağlamdı" dedi.Genç kadının eşi Uzman Çavuş Serdar Kılıç (35) ile kızları Alya Dua (2) ve Azra'nın (5) da enkaz altında oldukları öğrenildi. Suriye'de görevli Serdar Kılıç'ın, hasta olan kızlarını görmek için eve geldiği ortaya çıktı. Günlerdir sitenin enkazı önünde bekleyen Cuma Yalçınöz, "Kızım ev hanımı. Yarım saat önce çantası, ardından kendisi geldi. İnşallah eşi ve kızları da çıkar" diye konuştu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın doktoru Muhammed Semih Gedik ise şunları söyledi: "Hastamız konuştu, adını söylüyor. Yakınlarını soruyor, iyi olduklarını söyleyince rahatladı. Bilinci açık, durumu şu an stabil."Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arama kurtarma ekipleri bir binanın enkazında yabancı uyruklu Osman Halebiye (12) adlı çocuğa ulaştı. Depremin 260'ıncı saatinde kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yine Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.