İmamoğlu’ndan dönüşüme çelme

CHP ve beraberindeki çevreler, İstanbul'da da 'istemezük'çü zihniyeti uygulamaya koydular. Başrolde ise bu sefer CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Marmara depremine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Esenler Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı.60 bin konutun dönüşümünü kapsayan projenin temeli 5 Ekim 2020'de atıldı. Ancak vatandaşların depreme karşı güvenli evlerde yaşaması için tüm çalışmalar yapılırken malum çevre hemen harekete geçti. Projenin durması için 5'i İBB, 3'ü CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, 1'i bizzat 'davacı' sıfatıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2'si ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası olmak üzere toplam 11 dava açıldı.