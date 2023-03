Seferberlik katlanarak devam ediyor... Esenler Belediyesi’nin başlattığı kampanya çığ gibi büyüdü

HER GÜN 10 BİN KİŞİYE 3 ÖĞÜN SICAK YEMEK

Esenler Belediyesi, sürekli görevli 150 personeliyle Gölbaşı ve Besni'de yaraları sarmaya devam ediyor. 24 saat hizmet veren ve günün her saatinde çay ve çorba bulunan Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderilmesi konusunda durmadan hizmet veriyor. Kurulan sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor. Afetzedeler için kurulan EDİM Sosyal Market, her gün yüzlerce ailenin yanında oluyor. Aileler, bu marketten gıdadan, giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü malzemeyi ücretsiz temin edebiliyorlar.