Seferberlik katlanarak devam ediyor... Esenler Belediyesi’nin başlattığı kampanya çığ gibi büyüdü

'Asrın felaketi' olarak kabul edilen ve 11 ilimizi kapsayan büyük afetin hemen sonrasında organize olan Esenler Belediyesi'nin deprem bölgesine yönelik yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Esenler Belediyesi'nin başlatmış olduğu yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde sürüyor.
KONTEYNER KENTİN İLK ETABI TAMAMLANDI
Esenler Belediyesi, kalıcı konutlar tamamlanana kadar depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığı konteyner kentin ilk etabını tamamladı. Bin 750 konteynerın ilk etapta 100'den fazlası kuruldu. İçleri mobilya, beyaz eşya ve gıda-hijyen malzemeleriyle donatıldı ve depremzedelere teslim edildi. Konteyner kentin diğer etapları da hızla inşa ediyor.
ERDOĞAN, BAHÇELİ VE GÖKSU DEPREMZEDELERLE BİRLİKTE
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kente yerleşen aileleri ziyaret etti. Erdoğan, Bahçeli ve Göksu, depremzedelerle sohbet edip ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Esenler Belediyesi'nin ve devletin her daim yanında olduklarını söyledi.
CAN KURTARAN ESKAT, ŞİMDİ DE YARDIM TAŞIYOR
Deprem felaketinin hemen ardından 30 kişilik ekibiyle yola çıkan Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ESKAT, Adıyaman-Gölbaşı'nda ve Hatay'da çok sayıda depremzedeyi canlı olarak kurtardıktan sonra şimdi de Adıyaman Gölbaşı'nda afetzedeler için yardım çalışmalarına katılıyor. Kurulan konteyner kentin eşyalarını yerleştiren ekip, köylere de yardım taşıyor. Bölgedeki yardım çalışmalarının her alanında canla başla çalışıyor.
HER GÜN 10 BİN KİŞİYE 3 ÖĞÜN SICAK YEMEK
Esenler Belediyesi, sürekli görevli 150 personeliyle Gölbaşı ve Besni'de yaraları sarmaya devam ediyor. 24 saat hizmet veren ve günün her saatinde çay ve çorba bulunan Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderilmesi konusunda durmadan hizmet veriyor. Kurulan sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor. Afetzedeler için kurulan EDİM Sosyal Market, her gün yüzlerce ailenin yanında oluyor. Aileler, bu marketten gıdadan, giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü malzemeyi ücretsiz temin edebiliyorlar.
271 TIR YARDIM MALZEMESİ
Esenler Belediyesi'nin koordinesinde deprem bölgesine gıdadan, giyime, battaniyeden temizlik ve hijyen malzemesine, jeneratörden şofbene, ısıtıcıdan seyyar tuvalet ve banyoya kadar her türlü ihtiyacı kapsayan toplam 271 TIR malzeme gönderildi. Depremzedelere ulaştırılan yardımlar arasında, 194.267 koli gıda, 5500 çuval un, 41.430 adet 5 litrelik su, 17.671 koli giyim eşyası, 57.750 adet battaniye, 25 bin uyku seti, 16.000 koli temizlik ve hijyen malzemesi, 302.130 kilo odun ve kömür, 13.125 adet elektrikli ısıtıcı, 1.500 adet şofben, 240 adet seyyar tuvalet, 35 adet seyyar banyo başta olmak üzere her türlü insani yaşam malzemesi yer aldı.
'ALO YARDIM' HATTI
Esenler Belediyesi, sorumluluğunda bulunan ve depremde büyük hasar gören Gölbaşı'ndaki vatandaşlar için 'Alo Deprem Yardım' çağrı merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Depremzedeler, 0530 387 94 18 numaralı telefon hattını arayarak ve aynı zamanda WhatsApp, Bip ve Telegram mesajları ile talepte bulunulabiliyor. Çağrı Merkezi ile Gölbaşı'ndaki depremzedelerin gıdadan giysiye, barınmadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacına, günün her saatinde hizmet veriliyor.
YARALAR BİRLİKTE SARILIYOR
"İçinde bulunduğumuz şu günlerde yaşadığımız bu felaketler hepimizin canını yaktı, hepimizi derinden üzdü. Şimdi artık yaraları sarıyoruz" diyen Göksu, "Sorumluluğumuzda olan Adıyaman için var gücümüzle, Esenler halkımızın da yardımlarıyla çalışıyoruz. Afetzede kardeşlerimize yuva olacak olan Adıyaman Gölbaşı'ndaki konteyner kentimizin ilk etabını tamamladık. Kentimiz tamamlandığında binden fazla ailemizi burada ağırlayacağız. Hayatın her alanında, onlara yardım edebileceğimiz her türlü şeyi düşünüyor ve ivedilikle uyguluyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Milletimizin yaralarını birlikte sarıyoruz. Bu zor günleri de hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.