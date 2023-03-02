Devlet hiçbir afete seyirci kalmadı

Türkiye, son yıllarda yaşanan her afette olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm gücüyle sahaya indi ve yaraları sarmaya başladı. Hükümet, bir yıl içinde depremzedeleri konutlarına kavuşturmayı hedeflerken, vatandaşların da bu hedefin gerçekleştirebileceğine inancı tam. Daha önce orman yangınları, sel felaketleri ve deprem gibi doğal afetlerde ağır yara alan Sinop, Kastamonu, Giresun, Elazığ, Malatya, İzmir ve Antalya'nın çok kısa sürede ihya edilmiş olması, yine aynı kararlılığın gösterileceği beklentisini artırıyor. İşte hükümetin daha önce yaşanan afetlerde hayata geçirdiği projelerdeki son durum:11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, toplamda 649 konut, 52 işyeriyle sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90'ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi.Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinden kısa bir süre sonra şehir yeniden ayağa kaldırıldı. Dereli'de 213 adet konut ile 82 adet dükkân, Doğankent'te 156 adet konut ile 40 adet dükkân, Tirebolu'da 274 adet konut ve 1 cami inşa edildi.24 Ocak 2020'de yaşanan deprem sonrasında Elazığ'da 27 bin 633 konut yapımı planlandı. 25 bin 722 konut ihalesi yapıldı. Bu konutlardan 22 bin 441'i tamamlandı ve 22 Ocak 2023 itibarıyla hak sahiplerine teslim işlemleri başladı.Van'da 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümüne yol açan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar hızla sarıldı. 27 bin konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.2020'deyaşanan Elazığ depreminde hasar gören Malatya'da 8 bin 405 konut yapılması için harekete geçildi. Bunlardan 4 bin 891'i afet konutu, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm konutu, 592'si ise sosyal konut olarak planlandı. Şimdiye kadar 5 bin 174 konut teslim edildi. Ayrıca 1592 köy evi yapılırken bunlardan 1173'ü teslim edildi. Yapılan 284 ticari birimden 144'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hasar gören okulların yerine 9 okul yapıldı.Manavgatilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan yangın sonrası yanan konutların yerine yenisini yapıldı. TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan 427'si tamamlandı. 493 konutun inşası ise devam ediyor. Yine bölgeye TOKİ eliyle köy konakları, şadırvan, oyun alanları ve spor sahaları yapıldı.İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşların yarası hızla sarıldı. İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5.061 konut inşa ediliyor. Bugüne kadar 4 bin 604 konutun yapımını tamamlandı, 457 konutun yapımında ise sona gelindi.