SON DAKİKA: Başkan Erdoğan aylar önce uyarmıştı: İpi 10 kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı istiyorlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaşananları 2 ay öncesinden görmüştü. Erdoğan, Twitter paylaşımında vatandaşları 6'lı koalisyonun planına karşı uyararak, "Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. İpi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, deneyimli siyasetçiliğini bir kez daha göstererek yurt içi siyasetin nabzını çok iyi tuttuğunu bir kez daha göstermiş oldu.