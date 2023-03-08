Hatay’ın su sorununu Konya çözecek

"SERİNYOL, SAMANDAĞ VE İSKENDERUN'DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI"

Hatay'da ana taşıyıcı şebeke onarımlarını tamamladıklarını belirten Başkan Altay, "Lokal arızalara, günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladık. Şehrin önemli su kaynaklarından olan Serinyolda'ki 2. bir kuyuyu da devreye alarak 2 farklı dolum istasyonundan belediyemiz, diğer kamu kurumlarının tankerleri ve vatandaşların tankerlerine su vermeye başladık. Serinyol, Samandağ ve İskenderun'da altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bu ilçelerde ana boruların ve vanaların bakım onarım işlemleri başta olmak üzere pek çok altyapı sorununu giderdik. Şehre su verildi. Ancak şebekede muhtelif yerlerde arızalar meydana geldiği için Antakya ve Defne ilçelerinde ise hat onarımlarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar toplamda bin 11 bakım-onarım çalışması ve 4 bin 618 metre içme suyu hattı yaptıklarını vurgulayan Altay, "Ayrıca 4 bin 500 metre kanalizasyon hattının yapımı ile 453 adet fosseptik çekimi de tamamlandı. İleri teknoloji kayıp kaçak tespit cihazları kullanarak Serinyol-Hatay arasında bulunan 500 mm'lik ana çelik borunun baypas işlemini yaptık. İskenderun Azganlık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yeniden devreye alınması için DSİ Bölge Müdürlüğü, İller Bankası ve HATSU Genel Müdürlüğü ekipleri ile çalışmalara başladık. Kuyuların devreye alınmasıyla birlikte bölgede bulunan tankerler ile 2 bin 430 sefer yaparak afetzedeler başta olmak üzere, arama-kurtarma ekipleri ve mahallelere su dağıtımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

HATAY'A TEMİZ SU ÇEŞMELERİ YERLEŞTİRİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşların su ihtiyacının karşılanması için temiz su çeşmeleri yerleştirdi. 25 sokak çeşmesini kullanıma sunan ve yerleştirmeye devam eden ekipler, AFAD tarafından kurulan çadır kentler için altyapı çalışmaları da yaparak su depoları yerleştirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hatay Kömür İşletmeleri Çadır Kenti, KYK Yurtları, Hatay Göç İdaresi ve Serinyol Jandarma'ya KOSKİ ekipleri tarafından temiz su sağlanıp kanalizasyon atıkları temizlendi. Deprem gününden itibaren de tüm Beysu üretimi Hatay'a gönderildi. Şu ana kadar 48 TIR ile 1 milyon 70 bin adet paketli içme suyu Hatay'a ulaşırken, KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 646 seyyar tuvalet ve 229 kabin ile de duş hizmeti vermeye devam ediyor.