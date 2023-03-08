Hatay’ın su sorununu Konya çözecek

Bölgeye 48 tır paketli su gönderip tankerlerle temiz su dağıtımını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da ana taşıyıcı şebeke onarımlarını tamamlayarak lokal arızalara ve günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Serinyol, Samandağ ve İskenderun'da altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Şehre su verildi. Ancak şebekede muhtelif yerlerde arızalar meydana geldiği için Antakya ve Defne ilçelerinde hat onarımlarına devam ediyoruz. KOSKİ ekiplerimiz Hatay'ın su sorununu tamamen çözmek için gece gündüz çalışıyor" dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, depremden sonra Hatay'da yaşamı normale döndürmek için yapılan çalışmalara büyük katkı sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a arama kurtarma ekipleriyle birlikte 8 saatte ilk ulaşan birim oldu. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının yanında altyapı, lojistik, mobil mutfak, haberleşme, enerji sağlama, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmalar da yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın su sorununu çözmek için kolları sıvadı. Depremin ilk gününden itibaren toplamda 310 KOSKİ personeli bölgeye gönderilerek Hatay Su Kanalizasyon İdaresi'nden şehrin içme suyu temin bölgeleri ve şebekenin durumuyla ilgili depremin ikinci günü bilgi alındı.
İskenderun, Antakya ve Samandağı ilçelerinin şehir şebeke krokilerini oluşturarak yol haritasının belirleyen ekipler, Hatay'ın 2 su besleme kaynağının olduğunu, bunlardan birinin Serinyol'da bulunan kuyular aracılığı ile temin edildiğini, diğerinin ise Karaçay barajdan temin edilen su olduğunu tespit etti. Bu iki kaynaktan gelen suyun şehrin üst noktasında bulunan biri 5 bin metreküp, diğeri 10 bin metreküp olan iki farklı depoda toplanarak buradan şehrin tamamına dağıtıldığını belirleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, baraj yerine Serinyol'daki kuyuları aktif hale getirmek için çalışmalar yaptı. Bir süre sonra kuyulardan birini jeneratörle çalıştırıp 18 su tankeri ile acil su ihtiyacı şehirde karşılanmaya başladı. Aynı bölgede toplamda 7 sondaj kuyusunu da devreye alan KOSKİ ekipleri, daha sonra büyük pompa istasyonu aracılığıyla su basılacağından büyük pompa istasyonundaki elektrik arızaları İller Bankası ekipleri ile birlikte giderip pompa istasyonunu şebekeye su vermeye hazır hale getirdi.
SU ŞEBEKESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KOSKİCBS'YE ENTEGRE EDİLDİ
Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki suyun karşılanması için 34 adet fiberglas 1 ila 3 metreküplük arasında değişen su tankları yerleştirildiğini bu tankların dolumuna periyodik olarak devam edildiğini kaydetti. Başkan Altay, su depolarında sağlıklı klorlama yapılabilmesi ve elektronik sistemlerin çalışabilmesi amacıyla güneş paneli sistemlerinin entegre edildiğini vurgulayarak "Bölgeye enerjinin gelmesiyle arıtma tesisine de su alındı fakat şehre gelen isale hattında önemli arızalar meydana geldi. Bu arızaları da gidererek şehir merkezinde bulunan 2 depoya su verilmesini sağladık" dedi. Hatay'ın su ve kanal şebekesi altyapısını, KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Türkiye'nin yerli ve milli ilk Coğrafi Bilgi Sistemi olan KOSKİCBS'ye entegre ettiklerini ifade eden Altay, "KOSKİCBS ile Hatay'ın su ve kanalizasyon şebeke hatlarını ve vanaları dijital ortamda tespit ederek daha hızlı müdahale etme ve ilgili kurumlarla paylaşma imkânına sahip olduk. Bu sayede tahrip olan şehrin alt ve üst yapılarını, çok daha hızlı bir şekilde onarıyoruz" dedi.
"SERİNYOL, SAMANDAĞ VE İSKENDERUN'DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI"
Hatay'da ana taşıyıcı şebeke onarımlarını tamamladıklarını belirten Başkan Altay, "Lokal arızalara, günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladık. Şehrin önemli su kaynaklarından olan Serinyolda'ki 2. bir kuyuyu da devreye alarak 2 farklı dolum istasyonundan belediyemiz, diğer kamu kurumlarının tankerleri ve vatandaşların tankerlerine su vermeye başladık. Serinyol, Samandağ ve İskenderun'da altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bu ilçelerde ana boruların ve vanaların bakım onarım işlemleri başta olmak üzere pek çok altyapı sorununu giderdik. Şehre su verildi. Ancak şebekede muhtelif yerlerde arızalar meydana geldiği için Antakya ve Defne ilçelerinde ise hat onarımlarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar toplamda bin 11 bakım-onarım çalışması ve 4 bin 618 metre içme suyu hattı yaptıklarını vurgulayan Altay, "Ayrıca 4 bin 500 metre kanalizasyon hattının yapımı ile 453 adet fosseptik çekimi de tamamlandı. İleri teknoloji kayıp kaçak tespit cihazları kullanarak Serinyol-Hatay arasında bulunan 500 mm'lik ana çelik borunun baypas işlemini yaptık. İskenderun Azganlık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yeniden devreye alınması için DSİ Bölge Müdürlüğü, İller Bankası ve HATSU Genel Müdürlüğü ekipleri ile çalışmalara başladık. Kuyuların devreye alınmasıyla birlikte bölgede bulunan tankerler ile 2 bin 430 sefer yaparak afetzedeler başta olmak üzere, arama-kurtarma ekipleri ve mahallelere su dağıtımı gerçekleştiriyoruz" dedi.
HATAY'A TEMİZ SU ÇEŞMELERİ YERLEŞTİRİLDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşların su ihtiyacının karşılanması için temiz su çeşmeleri yerleştirdi. 25 sokak çeşmesini kullanıma sunan ve yerleştirmeye devam eden ekipler, AFAD tarafından kurulan çadır kentler için altyapı çalışmaları da yaparak su depoları yerleştirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hatay Kömür İşletmeleri Çadır Kenti, KYK Yurtları, Hatay Göç İdaresi ve Serinyol Jandarma'ya KOSKİ ekipleri tarafından temiz su sağlanıp kanalizasyon atıkları temizlendi. Deprem gününden itibaren de tüm Beysu üretimi Hatay'a gönderildi. Şu ana kadar 48 TIR ile 1 milyon 70 bin adet paketli içme suyu Hatay'a ulaşırken, KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 646 seyyar tuvalet ve 229 kabin ile de duş hizmeti vermeye devam ediyor.