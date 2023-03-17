İstanbul’un suyunun yüzde 70’i Melen’den

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, AK Parti döneminde İstanbul'un 'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılaması için hayata geçirilen Melen Projesi'nin şu anda kentin su ihtiyacının yüzde 70'ini tek başına karşıladığını söyledi. İBB Meclisi Mart ayı 4'üncü oturumunda gündem dışı söz alan Hasanoğlu, İstanbul'un altyapısının AK Parti döneminde olası bir depreme karşı hazır hale getirildiğini ancak yeni yönetimin bu sistemleri değişen iklim koşullarına göre devam ettirmesi gerektiğini aktardı. AK Parti döneminde, İGDAŞ'ın ve İSKİ'nin altyapısının 7 gün 24 saat izlenebilir sistemlerle donatıldığını belirten Hasanoğlu, "Geçmiş yıllarda İstanbul'da günlük kullanılan suyun ortalama yüzde 50-55'i Melen sisteminden temin edilirken, bu yıl kurak bir mevsim yaşadığımız son günlerde İSKİ günlük su tüketiminin yüzde 70'ini Melen sisteminden temin etmektedir" dedi. İBB yönetiminin, yüzde 5'lerden yüzde 0.5'lere çektiği deprem bütçesinin revize edillesi gerektiğini de vurgulayan Hasanoğlu, "Deprem bütçesi çalıştay, toplantı, reklam ve tanıtım için değil, yatırım ve mevcut yapıların güçlendirilmesi için kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.