Çadır için CHP veya HDP’ye üye olma zorbalığına maruz kalan Ramazan amca: Vatanımı da bayrağımı da satmam

K.Maraş'ta Başkan Erdoğan'ın yanına giderek, kendisine konteyner verilmesi için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı koşulduğunu söyleyen Ramazan Kala (64) SABAH'a konuştu Depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Elbistan'da çadır dağıttığını duyarak o bölgeye geçtiğini ve çadır istediğini söyleyen Kala, "Çadır kalmamış. CHP Milletvekili Ali Öztunç'a 'Sayın vekilim, ben 65 yaşındayım. Beni oynatma. Çadır varsa var, yoksa beni neden bu kadar acının içerisinde beklettin' dedim.Öztunç bana, 'Sana iki gün içinde konteyner vereceğim' dedi. İki gün sonra Öztunç aradı ve bir işadamının konteyner getirdiğini ikisini de bana vereceklerini söyledi. İşadamını aradım, 'Sana konteyner veremeyeceğiz' dedi. 'Ağabey burada siyasiler birbirine girdi. Senin siyasi görüşün farklıymış, CHP'ye veya HDP'ye üye olursan olur' dedi. Ben de, 'Beyefendi, ben ne bayrağımı satarım, ne vatanımı satarım ne de size üye olurum' dedim. Hemen Ali Öztunç'u tekrar aradım ama önce açmadı" dedi. Erdoğan ile görüştüğümde de "2 çadır istedim, AFAD bize 10 çadır gönderdi, konteyner istedim, 4 konteyner geldi. Devlet her şeyimizi fazla fazla verdi" dedim' diye konuştu.