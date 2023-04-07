CHP il binası önünde silahla ateş açan kişiler yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde parti binasına yönelik ateş açıldığı yönünde yapılan açıklamalar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü incaleleme başlattı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA YER ALMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞLAR

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir. Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö, ve F.E.E. adlı 4 şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada; bir adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E'nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gr. uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D isimli şahsın "sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği" beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.