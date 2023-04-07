Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakim karşısında

Bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, Kolivar'ın televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Twitter hesabında da inceleme yapıldığı belirlenmişti. Paylaşımların hakaret içerikli olduğu değerlendirilen iddianamede, 2 tweetin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, diğer 2 tweetin ise aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı belirtilmişti.

9 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşteki sıfatında yer aldığı İddianamede Cihan Kolivar'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 9 yıldan 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cihan Kolivar ve avukatlar katıldı.

KOLİVAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasına suçlamaları kabul etmediğini, 50 yıllık fırıncı olduğunu belirterek başlayan Cihan Kolivar, ''Benim sorunum İstanbul'da kaliteli ucuz ekmek yapmak. Benim merkezi hükümetle, Cumhurbaşkanı ile herhangi bir sorunum yoktur. Kesinlikle Türk milletini aşağılamak gibi bir kastım olamaz. Toplum millet kavramları başka kavramlardır. Türkiye Cumhuriyetini temsil eden Cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu değildir'' dedi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Savunmasına devam eden Kolivar ''Canlı yayındaki açıklamamda TÜBİTAK'ın raporunda yer alan ekmek ve makarnanın çocuk gelişimini etkilediğine dair açıklama yapacaktım ancak süre kısıtlı olduğu için yeterince ifade edemedim. Paylaşımda geçen ''Hırsızlar'' ifadesi, ruhsatsız faaliyette bulunan fırınlara göz yuman memurlar içindi. Depremde ilk yıkılacak binalar altında fırın bulunan binalardır. Benim derdim ruhsatsız fırın açılmasına ilişkindir. Suçlamaları kabul etmiyorum'' diyerek beraatını talep etti.

KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul ederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.