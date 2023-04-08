İYİ Parti Şanlıurfa’dan 4 milletvekili aday adayı adaylıktan çekildi

Türkiye'nin dört bir yanından İyi Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Edirne ve Antalya'dan sonra Şanlıurfa'dan da istifa haberi geldi. İYİ Parti Şanlıurfa'daki milletvekili aday adayları Ahmet Ersin Bucak, Abdullah Tüysüz ve Harran eski Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un aday adaylığından çekilmesinin ardından Operatör Dr. Ziya Bağış da İYİ Parti Şanlıurfa milletvekilliği aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Bağış yaptığı paylaşımda "Gördüğüm lüzum üzerine, İYİ Parti Şanlıurfa milletvekilliği aday adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana her türlü desteği veren hayır duasını esirgemeyen eş dost akrabalarıma ayrı ayrı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.