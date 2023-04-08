İzmit Belediyesine sordular: Bu paraları kime peşkeş çektiniz

"POWERBANK'LAR KİME GİTTİ"

Akraba iddialarını yineleyen Tutuş, "Kırıkkaleli bir firmadan tuz temin ediliyor. Başka belediyeler ne kadara temin ediyor diye baktık. Kırıkkaleli bu firmadan karla mücadele adına tuzu ne kadara almıştır, piyasadan kaç kat fazla almıştı. İzmit Belediyesi geçen yıl haziran ayında 500 adet powerbank alıyor. Bu ürünleri satan bir firma var ama bu Kırıkkale'den alıyor. 500 adet belediyeye faturalıyor. Aynı bunların aldığı fabrikaya yazdık. 500 adedi ne kadar diye sorduk. Kendisine soruyorum 1- bunları kimse dağıttın 2- piyasanın kaç katına aldın. Bunları tespit etmekten asla memnun değiliz. Bunun gibi çok bulgumuz var. İnanılmaz organize işler var İzmit Belediyesinde. İzmit Belediyesinin böyle yönetilmesinden memnun değiliz. Aynı şekilde bu ihaleler devam ediyor. Kendisinden bu konular ile ilgili açıklama bekliyoruz. Kendisi ile ilgili savcılığı ve içişleri bakanlığına şikayetlerimiz var. Kişisel olarak devam eden davalarımız var. Bana attığı iftiralar ile ilgili davalar var. Sıkıştığında dava açıyor. Kendisine açtığım dava devam ediyor. Bunlar ile alakalı gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.