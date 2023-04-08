İzmit Belediyesine sordular: Bu paraları kime peşkeş çektiniz

İzmit Belediye Meclisi toplantısı geçtiğimiz Salı günü gerçekleşti. İzmit 2022 yılı denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü toplantıda, AK Parti grup başkan vekili Muharrem Tutuş belediyenin bazı usulsüzlükler yaptığını iddia ederek Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e 2 gün süre vermiş ve usulsüzlükleri açıklamasını istemişti. Aynı zamanda İzmit İlçe Başkanı olan Muharrem Tutuş verdiği sürenin 4'üncü gününde bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti İl Binasında gerçekleşen toplantıda meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu.
"AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ"
Denetim komisyonu ile ilgili konuşan Başkan Muharrem Tutuş, "Mecliste söylemiştik. Belediye Başkanına birkaç gün düşünün diye süre verdik. Kamuoyuna bilgilendirme yapın dedik. Ancak kendisine hiçbir cevap alamadık. Bu konular ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Kendisine başka sorular soracağız. Yine cevaplamasını bekleyeceğiz. Açıklamazsa belgeleri ile açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
İKİ FARKLI KİRALAMA İHALESİ
4 yıldır kurulan tüm denetim komisyonlarında aynı konular ile karşılaşmaktan bıktıklarını ifade eden Tutuş, "Bu işleyişin sürdürülebilir olmadığını ifade ettik. İşin başka türlü anlatılabilir yanı kalmadı. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesindeki Organize İşler başlığı ile birkaç bilgi vereceğim. İzmit Meclisinde kendisine araç kiralamaları ile ilgili kendisine yetki vermiş olmamıza rağmen tamamen ihaledeki sonuçları toplumdan gizlediğin, asılan afişlerin arkasında nelerin saklandığını açıklayacağım. İzmit Belediyesinin İzmitli bir firmadan yaptığı kiralama ihalesi var. Davet usulü iş verdiği firmaların kıyaslama var. İki fatura aynı ay ve aynı tür araçlar için kesilmiş faturalar" şeklinde konuştu.
"10 KAT DAHA FAZLA ÖDENMİŞ"
İddialarını örneklerinden Tutuş, "İzmit Belediyesi İzmitli bir firmadan 29+1 otobüs için günlük 250 TL veriyor. 8+1 İstanbullu bir firmaya ödedikleri para 2 bin 100 TL. Kapalı kapılar ardından iş verilen firmaya 10 kat daha fazla ödeme. Damperli kamyon için İzmitli firmaya 190 TL Ödeniyor. İstanbullu firmaya ödenen ise 3 bin 600 TL. Biri açık ihale, biri davet usulü. Mini ekskavatör araçları günlük 350 liraya kiralanabilirken bu firmaya 3 bin 500 TL'ye kiralanmış. Engelli araç da aynı şekilde. Biz o dönem bu faturaları istedik. O dönem bize bu faturaları vermeyip İzmit'in çeşitli noktalarına billboardlarda işini engellediğimizi iddia etti" dedi.
"HANGİ MUHARREM TUTUŞ"
"Bu paraları kimlere peşkeş çektiniz" diye soran Tutuş, "İzmit Belediyesini bu firmalar borçlandırdılar. Her mecliste İzmit Belediyesinin tapulu mallarını satıyorlar. AK Parti döneminden kalan evleri sattılar doymadılar. Borçlandıkları kişilere 50 milyonluk, 100 milyonluk arazileri alıp gidiyorlar. Ben hayatımda hiç belediyede çalışmadım. Muharrem Tutuş diye bir işçi de yok belediyede ama Muharrem Tutuş isimli bir işçinin imzası var. İnşallah bu imzalardan sonra ihaleleri sen vermişsin demezler. Bunlarla alakalı da kendisine süre veriyorum. İzmit Belediyesinde bir müdürlük tarafından hizmet alımı kabul belgesi. İhaleyi alan bir firma var. Hizmet alındığını gösteren belge bu. Olmayan bir Muharrem tutuş, belediye çalışan bir işçi imza atmış. Belediyede böyle bir işçi yok, bu imza kime ait onu da bilmiyorum" dedi.
"POWERBANK'LAR KİME GİTTİ"
Akraba iddialarını yineleyen Tutuş, "Kırıkkaleli bir firmadan tuz temin ediliyor. Başka belediyeler ne kadara temin ediyor diye baktık. Kırıkkaleli bu firmadan karla mücadele adına tuzu ne kadara almıştır, piyasadan kaç kat fazla almıştı. İzmit Belediyesi geçen yıl haziran ayında 500 adet powerbank alıyor. Bu ürünleri satan bir firma var ama bu Kırıkkale'den alıyor. 500 adet belediyeye faturalıyor. Aynı bunların aldığı fabrikaya yazdık. 500 adedi ne kadar diye sorduk. Kendisine soruyorum 1- bunları kimse dağıttın 2- piyasanın kaç katına aldın. Bunları tespit etmekten asla memnun değiliz. Bunun gibi çok bulgumuz var. İnanılmaz organize işler var İzmit Belediyesinde. İzmit Belediyesinin böyle yönetilmesinden memnun değiliz. Aynı şekilde bu ihaleler devam ediyor. Kendisinden bu konular ile ilgili açıklama bekliyoruz. Kendisi ile ilgili savcılığı ve içişleri bakanlığına şikayetlerimiz var. Kişisel olarak devam eden davalarımız var. Bana attığı iftiralar ile ilgili davalar var. Sıkıştığında dava açıyor. Kendisine açtığım dava devam ediyor. Bunlar ile alakalı gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.