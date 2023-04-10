Kılıçdaroğlu yine yalana sarıldı! Samsat Belediye Başkanı Fırat’tan Kılıçdaroğlu’na cevap

Kılıçdaroğlu'nun yalanını Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ortaya çıkardı. Fırat, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, ilçelerinde 2017 ve 2018'de yaşanan depremlerin ardından evleri yıkılan vatandaşlara konutlarının teslim edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"İLÇEMİZE GELSİNLER, GERÇEKLERİ GÖRSÜNLER"

İlçede 2017 ve 2018'de iki ayrı deprem meydana geldiğini hatırlatan Fırat, ilçenin neredeyse tamamının yıkıldığını, devlet tarafından evini yaptırmak isteyen tüm vatandaşların evlerinin hızlı bir şekilde yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Vatandaşımız evlerinde yaşamaktadır. Hatta 6 Şubat 'asrın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman çok büyük şekilde etkilendi. Çok büyük yıkımlar oldu. Çok büyük can kaybımız oldu. Samsat ilçemiz depremin ilk 3-4 gününde 100 bine yakın insanı misafir etti. Şu anda normal nüfusu 7-8 bin olan ilçemizde 40 bine yakın insanı misafir etmekteyiz. İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve masadaki tüm arkadaşları ilçemize gelsinler, gerçekleri kendileri görsünler."