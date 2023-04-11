İşte CHP’nin sırtını FETÖ’ye dayayan adayları

Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıra milletvekili adayı oldu. Karaca bir toplantıda, "Tüm akademisyenlerimizi göreve iade edeceğiz.
Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa, KHK ile ihraç edilen, mahkûmiyet ya da ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız" diye konuştu.
CHP'Lİ ADAY TERÖRİST BAŞININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp'ın geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. Önceki yıllarda paylaşılan fotoğrafın tekrar gündem olmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü.
FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI, ADAY OLDU
CHP Yalova 1. sıra adayı ise, FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu.
Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. Öte yandan, sözde "Barış Bildirisi" başlığı altında terör örgütü PKK'ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenlerden biri de Nilgün Bayraktar oldu. Bayraktar, CHP Mardin 5. sıra adayı gösterildi.
FETÖ'CÜLER SUÇSUZ
CHP Manisa 5. sıra adayı Musa Semih Balaban FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savundu. Dönemin CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" demişti.
CHP, Konya 1. sıra adayı Barış Bektaş, parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla genel merkeze ulaştırılan bir mektup sonrası disiplin soruşturması geçirmişti.
CHP'NİN İZMİR 1. SIRA ADAYI 'KEMALİZM IRKÇIDIR' DEMİŞ
"Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın'ın CHP İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı yapılması büyük tepki çekti. CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizmi "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef almıştı.
MEHMETÇİK'E KATLİAMCI İFTİRASINI ATMIŞTI
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, İzmir 2'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterildi. Foggo, hendek operasyonları sırasında bölgeden teröristleri temizlemeye çalışan Türk askerinin çocukları öldürdüğü iftirasını atmıştı.