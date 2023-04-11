İşte CHP’nin sırtını FETÖ’ye dayayan adayları

Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. Öte yandan, sözde "Barış Bildirisi" başlığı altında terör örgütü PKK'ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenlerden biri de Nilgün Bayraktar oldu. Bayraktar, CHP Mardin 5. sıra adayı gösterildi.

FETÖ'CÜLER SUÇSUZ

CHP Manisa 5. sıra adayı Musa Semih Balaban FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savundu. Dönemin CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" demişti.