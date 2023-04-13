Cenazelerimiz bile kalkmadan koltuk kavgasına tutuştular

BaşkanErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında önemli mesajlar verdi:Bay bay Kemal ve yavrucukları 'Online sistem olmaz' dediler. Peki biz Kovid'de yapmadık mı online dersleri.Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin sadece acının siyasetini yaptığı, sadece istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı. Daha cenazelerimizi bile kaldırmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.Ramazan sonunda inşallah Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz.İnşallah yarın (bugün) Malatya'da, depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun sözleşmesini yaparak inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız. Bu mücadelemizde aziz milletimizin bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin 7'li koalisyon yerine tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum.Depremzedelerleiftar programına katılan Emine Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin yaralarını sararken, kayıplarımızın acısı yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Ancak devletimizin gücü ve milletimizin birliği ile aşamayacağımız zorluk, saramayacağımız yara yok" dedi.