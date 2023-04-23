Bakan Kurum’dan ’Sıfır Atık’ mesajı: Bu etkinliği hayat tarzı haline getirmeliyiz

"HAVAMIZI, YEŞİLİMİZ, SUYUMUZU KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Sıfır Atık Hareketi'nin en büyük kahramanlarının çocuklar olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Çevremiz için göstermiş olduğunuz bu hassasiyeti hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Çocuklar, annelerden, babalardan ne görürlerse onu taklit ederek büyüyorlar. Bizler çocuklarımızı ne kadar doğa sevgisiyle büyütürsek onlar da dünyayı bu kadar güzel koruyan birer yetişkin olacaklar. Hepimizin insanlık vazifesi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Beş yıldır Sıfır Atık Hareketi için tüm illerimizde bir mücadele başlattık. 31 Mart günü 'Dünya Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Bu etkinliği hayat tarzı haline getirmek durumundayız çünkü kaynaklarımız sınırsız değil. Havamızı, yeşilimiz, suyumuzu korumak zorundayız."

Kurum, daha sonra Sultanbeyli'de yapılan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliklerine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, mülkiyet sorunlarını tek tek çözdüklerini dile getirdi.

Sultanbeyli'de de birçok mülkiyet sorunu olduğunu aktaran Kurum, "Bu mülkiyet sorunlarıyla ilgili belediyemizle ortak bir çalışma yürüttük, vatandaşlarımızın mülkiyetlerini kendilerine verdik. Şimdi de imar planlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, "Çocuklar, çevremizi korumaya devam edecek miyiz? Doğamızı koruyacak mıyız? 14 Mayıs'ta annelerinizle, babalarınızla Cumhurbaşkanımıza Sultanbeyli'de rekor oy verecek miyiz? Balkon konuşmasını Sultanbeyli'de yapacak mıyız? Biz de size daha iyi bir gelecek için tüm ağabeylerinizle birlikte gece gündüz çalışma sözü veriyoruz." şeklinde konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de şenliğe katıldı.