Turuncu kategorideki hain Frankfurt’ta ortaya çıktı

Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ercan Karakoyun, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can ve İsmail Büyükçelebi gibi 13 FETÖ firarisini görüntüleyen SABAH Gazetesi, örgütün Almanya'daki faaliyetlerini yürüten Almanya medya sorumlusu Hayrettin Özkul'u buldu.İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu Kategori'de 1 milyon lira ödülle aranan Özkul, Almanya'da başta Cevheri Güven olmak üzere kara propaganda ekibi ve kuruluşlarından da sorumlu olarak örgütte önemli bir pozisyonda... Özkul, FETÖ'nün tüm medyasını bir zamanlar tek çatı altında toplayan ve halen faaliyet sürdüren World Media AG'nin de Yönetim Kurulu Başkanı.SABAH'ın görüntülediği Özkul, paravan olarak Frankfurt'un birçok Türk restoranının da bulunduğu en turistik ve işlek bölgesinde Faleyda adlı dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkânını paravan olarak işletiyor. Özkul'un kaçırılma korkusuyla emniyete yakın bir noktaya açtığı dükkân; Zeil 22, 60313 Frankfurt am Main Zeil adresinde bulunuyor. 57 yaşındaki Özkul, her sabah eşini, Merianplatz 4, 60316 Frankfurt am Main adresine aynı adla açtığı dükkâna bırakıyor. Saat 11 sularında kendi dükkânına gelen Özkul, 18.30 sularında dükkânını kapatıp yaklaşık yarım saat mesafedeki eşini alarak Kirschenwaldchen 66 60437 adresindeki evine dönüyor.Başında Özkul'un bulunduğu World Media AG, kapatılan Zaman ve Samanyolu gibi propaganda yayan birçok yayın organını bünyesinde barındırdığı gibi, reklam ajanslarına da sahipti. Kırmızı Kategori'de aranan ve daha önce SABAH'ın görüntülediği örgütün tepe yöneticisi Mustafa Yeşil'in başında bulunduğu World Media'nın genel müdürlüğünü, Kırmızı Listede aranan FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Mustafa Özcan yürüttü. 15 Aralık 2014'te şirketin genel müdürü olarak kayıtlara geçen Özcan'ın ismi ticaret sicil kaydından hain darbe girişiminden kısa süre sonra 21 Eylül 2016'da silindi.World Media grubuna bağlı Peyk Media ile Tuwa Media Marketing'in uzantıları da ilginç yerlere uzanıyor. İki şirketin de adresi hep aynı oldu. World Media'ya bağlı şirketler, doğrudan birbiriyle de bağlantılı. Tuwa Media kapatılıp, Real Media kuruldu. Şirketi kuran ve ikisinde de yönetici olan ise Zaman'ın eski ilan müdürü Nihat Söğüt. Söğüt, Tuwa Media ile Real Media arasında direkt bağlantı...Örgütün Almanya'daki medya birimlerinin başı olan Özkul'un, Avrupa sorumlusu pozisyonuna getirilen Ercan Karakoyun'la birlikte çalıştığı biliniyor.Özkul, 4 yıl önceki veriye göre 13 bin FETÖ'cünün Almanya'ya sığınma talebine yardımcı olmasıyla da ön plana çıkıyor. Özkul'un bu kişilerin 21 günde oturum alabilmesi için Alman yetkililerle temasa geçtiği, işlemlerin hızlandırdığı öne sürülüyor. Sığınma taleplerini koordine eden Özkul ile direkt irtibat sağlanmıyor. Özkul'un koordinesinde Almanya'da bulunan "Önder Hoca" adlı bir şahıs, kaçak FETÖ'cüleri karşılayıp ilk işlemler için refakat ediyor.Aynı zamanda avukat olan Özkul'a bağlı olarak Almanya Diyalog Kurumları Birliği (Bund Deutscher Dialog Institutionen) ve Diyalog Dernekleri adıyla örgütlenen 300'den fazla sivil toplum kuruluşu görünümlü FETÖ hücresi var.