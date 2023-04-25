Haberler Gündem Haberleri Esnafa ÖTV’siz araç yenileme müjdesi
Giriş Tarihi: 25.4.2023

Esnafa ÖTV’siz araç yenileme müjdesi

Başkan Erdoğan, Gemlik’te açıkladı: Esnaf araç yenilemede ÖTV ödemeyecek. Evde üretilen ürünlerin satışında vergi muafiyeti sınırını 700b in liraya çıkarıyoruz. 13 büyükşehirdeki 80 bin pazarcının kazancından gelir vergisi alınmayacak

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Esnafa ÖTV’siz araç yenileme müjdesi
Başkan Erdoğan, Gemlik'teki fabrika temel atma töreni öncesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. Meydana Togg otomobille gelerek sürpriz yapan Erdoğan karanfil yağmuruna tutuldu. Erdoğan konuşmasında esnafa "Yaparsa Cumhur İttifakı" yapar diye seslenerek esnafa yönelik müjdeler verdi:
Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.



Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnafımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık.



Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. -

ARKADAŞINA GÖNDER
Esnafa ÖTV’siz araç yenileme müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA