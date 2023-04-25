Esnafa ÖTV’siz araç yenileme müjdesi

BaşkanErdoğan, Gemlik'teki fabrika temel atma töreni öncesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. Meydana Togg otomobille gelerek sürpriz yapan Erdoğan karanfil yağmuruna tutuldu. Erdoğan konuşmasında esnafa "Yaparsa Cumhur İttifakı" yapar diye seslenerek esnafa yönelik müjdeler verdi:Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz.Geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnafımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık.Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.