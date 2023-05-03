TÜRKİYE savunma sanayiinde özellikle son 15 yılda yapılan çalışmalarla adeta zihniyet devrimi yaşadı. BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN gibi kurumların işbirliği ile son yıllarda savunma sanayiinde büyük bir ivme kazanıldı. İnsansız hava aracı Aksungur ve silahlı insansız hava aracı Bayraktar Akıncı 2019'da, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma 2022'de, Bayraktar TB2 2014'te, Bayraktar TB3 2023'te ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. T129 Atak helikopteri 2009'da, T625 Gökbey helikopteri 2018'de, Ağır Sınıf Taarruz helikopteri Atak 2 ise 2023'te ilk uçuşlarını yaptı.