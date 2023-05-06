Bakan Karaismailoğlu: Güney Çevre Yolu’nu da Zigana Tüneli gibi bitireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği 15. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan yaptığı konuşmada; 21 yıldır Trabzon'da çok işlere imza attıklarını ve ulaştırma sektörüne ise son 21 yılda 193 milyar dolarlık iş yapıldığını söyledi. Bunun sonucunda ise Türkiye'nin kazandığını belirten Bakan Karaismailoğlu "Siyaset, millete vatandaşa şehirlere hizmet etmek için bir araçtır. Bizler de şehirlerimizdeki yaşam kalitesini arttırmak, yaşam konforunu arttırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli'ni açtıklarını belirten Karaismailoğlu, "Herkesin mutlaka buradan bir defa geçmesini, eski tünel ile yeni tüneli karşılaştırmalarını tavsiye ediyorum. Trabzon Limanı'ndan Basra Körfezi'ne inen uluslararası bir koridor oldu. Bunlar master planının bir parçalarıdır. Türkiye olarak büyük düşünüyoruz. Trabzon'da ortak akıl oluşturma bizim görevimiz. Odalar olsun, üniversiteler olsun mutlaka Trabzon'da üst akılın mutlaka bir araya gelip projelerin ve buraya yapılması gerekenlerin tartışması gerekiyor. Bunu, her zaman ki gibi bundan sonra da yapacağız" ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA DAHA ÇOK ÜRETİM ARTACAK VE İSTİHDAM ALANLARI ÜRETECEK

Trabzon'a çok kıymetli işler yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, bazılarında zaman ve fayda maliyet analizleri gerektiğini vurgulayarak, "Zigana Tüneli'nin maliyetinin 14 milyar dolar. Kolay ulaşılabilir, güvenle ulaşılabilir bir sistem ulaşım sağladığınızda o bölgeye yatırımcı gelip daha çok yatırım yapacak. Daha çok üretim artacak ve istihdam alanları üretecek. Trabzon'da, üretimde hangi yönlerde ilerlemesi gerektiğine de ortak akılla karar verip, yatırımların da bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Onu da yine birleşip iş insanlarıyla oturup konuşup karar vermemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"BURADAKİ ORTAK PAYDAMIZ TRABZON'UN GELİŞMESİ, BÜYÜMESİ"

Trabzon'da 24 karayolu projesinin yapımı devam ettiğini ve bunun bugünkü maliyetinin 28 milyar lira olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 21 yılda Trabzon'a karayollarında 75 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydetti. Geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Güney Çevre Yolu projesi ile projenin yüzde 70'inin tünel olduğuna, coğrafi şartların zorluğuna dikkati çekti. Bakan Karaismailoğlu, "Biz burada bir kilometre yol yaparken Anadolu'da aynı maliyetle 20 kilometreye yakın yol yapıyoruz. Buna rağmen Trabzon'da bu kadar işler yapıldı. Daha çok yapacağız. Trabzon bunu hak ediyor. Bu şehrimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Güney Çevre Yolun ucundan başladık ve hızlıca bitireceğiz. Zigana Tüneli nasıl bittiyse o da bitecek. Havalimanımıza başlayacağız, yapacağız. Bu da Trabzon'a kazandıracağımız çok kıymetli bir eser olacak. Buradaki ortak paydamız Trabzon. Trabzon'un gelişmesi, büyümesi" diye konuştu.