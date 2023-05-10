Bakan Murat Kurum: Liyakatli kadrolar için 14 Mayıs önemli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında bir dizi programa katılarak, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak… Engelli kardeşlerimiz bizim göz bebeğimiz, onlarla birlikte yol yürüyoruz, onlara engelsiz şehirlerimizi, engelsiz Türkiye'yi inşa etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır hizmet ediyoruz… Nitelikli sanayinin İstanbul'un merkezinde yer alacağı, hem de çalışan kardeşlerimizin de yakın mesafede buraya ulaşabilecekleri toplu konut alanlarına ilişkin de bir çalışma başlattık… Çekmeköy'de bir kavşak projesi Alemdağ'da Taşdelen'de yıllardır yapılmamış yıllardır bu millete taahhüt edilmiş ama yapılmamış projenin devam ettirilmediğini görüyoruz…" dedi. Bakan Kurum, muhalefete yönelik eleştirilerinde ise, "Bir masada 6-7 kişi değil de bir kişi karar verir ve o kararı da uygulayan liyakatli kadrolar olursa ülke büyür, gelişir, o yüzden 14 Mayıs seçimleri önemli… Sen eğer Erzurum'un ağırlığını bilmezsen, Erzurum dışında, Erzurum'un insanları dışında oradaki o Milli Mücadele şehrinin değerini, kıymetini bilmeyip oraya şov yapmaya gelirsen, işte millet de seni başının üstünde taşımaz." İfadelerini kullandı.

14 MAYIS'IN ÖNEMİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Bir masada 6-7 kişi değil de bir kişi karar verir ve o kararı da uygulayan liyakatli kadrolar olursa ülke büyür, gelişir, o yüzden 14 Mayıs seçimleri önemli." dedi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında bir dizi programa katıldı. TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'u ziyaret ederek, futbolcularla sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, halı sahada penaltı vuruşu gerçekleştirdi. Bakan Kurum'a; Pendikspor ailesi 34 numaralı Pendikspor forması hediye etti.

Bakan Kurum'un bir sonraki durağı; Çekmeköy'de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. Bakan Kurum, Engelsiz Yaşam Festivali'nde ahşap yakma, geri dönüşüm ve çamur atölyesinde çocukların yaptığı ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Çekmeköy Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Engelsiz Koro'nun söylediği şarkıları dinleyen Bakan Kurum, parçalara da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Kurum, seçim otobüsü ile Çekmeköy ilçesini turladı. Vatandaşları selamlayan Bakan Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan Kurum, seçim otobüsünden, kalabalığa seslenerek, "Çekmeköy İstanbul'da tarih yazacak. Çekmeköy Cumhur İttifakı'na rekor destek verecek ve 14 Mayıs'ta Çekmeköy'de balkon konuşması yapılacak." dedi.

Bakan Kurum'un, diğer rotası Farmasi Fabrikası oldu. Burada fabrika işçileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı. Sonrasında Çekmeköy Erzumlular Ziyareti programına katılan Bakan Kurum, Erzurumlular ile bir araya gelerek "21 yıldır eğer bu ülkeye bu hizmetleri kazandırıyorsak arkamızda Dadaşlarımız var." dedi.