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Giriş Tarihi: 19.5.2023

CHP’liler, başörtülü parti üyesini darp etti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’liler, başörtülü parti üyesini darp etti
Bursa'da seçimlerin ardından CHP ilçe örgütü binasında skandal bir olay yaşandı. Eşiyle birlikte Gemlik ilçesine yerleşen 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Kaya, iş arayışında olduğunu söyleyince etrafındakilerin yönlendirmesiyle CHP'nin açtığı seçim bürosuna gitti. 20 gün boyunca partinin seçim kampanyasında ücretsiz olarak görev alan mağdur kadın, seçimler sonrasında ise şok yaşadı. 16 Mayıs günü CHP ilçe binasına gittiğini söyleyen Kaya, "Senin gibi başörtülüler ve senin gibi zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik defol git buradan" diye hakarete uğradı. İlk olarak Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aysun Hanım ile karşılaştığını belirten Merve Kaya, "'Senin gibi başörtülü zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik. Burayı terk et' dedi. Ardından CHP İlçe Başkanı Şükrü Aksu geldi. 'Sen AKP'nin casusuna benziyorsun' dedi. Büyük bir şok geçirdim. O sırada yukarıdan Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı CHP'li Zeynep Akış Serintürk indi. 'Sen CHP'ye değil AK Parti'ye layıksın, geldiğin yere git' diyerek hakaret edip kolumu sıktı" dedi. Polise başvuran Kaya, 4 kişi hakkında şikâyetçi oldu.

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CHP’liler, başörtülü parti üyesini darp etti
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